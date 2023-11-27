剩4天！日出茶太「玉米冰沙」限店販售 與「起司奶蓋、黑胡椒」超搭 買再送「金牛角玉米點心」
限時快閃倒數4天！知名連鎖手搖「日出茶太」推出感恩節限定「玉米冰沙」，於兩分店限量販售，購買新品再送涮嘴「金牛角玉米點心」，一次給你滿滿玉米香，今年最潮最有創意的玉米濃湯喝法非它莫屬！
玉米濃湯變冰沙！人氣手搖「日出茶太」於感恩節推出「Golden Corn Smoothie」，將濃郁玉米濃湯變身清涼冰沙，搭配獨家金黃粉條、起司奶蓋及黑胡椒竟意外和諧，限時販售至11/30，且僅在日出茶太台北天成店及新竹站前店限量供應，活動期間購買一杯玉米冰沙再贈「喜年來金牛角玉米點心」，下午茶一套直接帶走。
此外，日出茶太也分享這款玉米冰沙的推薦喝法，就是將贈送的金牛角餅乾加入飲品中，口感多層次超豐富，玉米加上玉米更加香濃撲鼻，喜歡玉米的朋友可千萬別錯過了。
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