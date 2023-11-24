阿娘喂喝不到了！ 新竹縣僅存1間「廖老大」吹熄燈號 闆娘不捨

阿娘喂又掰了！ 賽車教父廖老大自2022年創立「阿娘喂！廖老大」手搖飲料店，全盛時期全台共有500家分店，但後續因飲料品質、疑似慣老闆等負面爭議，近一年來陸續收攤，沒想到新竹縣「唯一僅存」分店也已收攤，闆娘不捨說「竹北以後就喝不到了」。

「阿娘喂！廖老大竹北莊敬店」自2022年11月開店，當時是包含新竹市有3家，而竹北僅存1家分店，經營1年多後，老闆娘本月7日無預警在粉專宣布「即將跟你們說掰掰了」，並推出全品項買一送一最後活動，並經營到11月23日，由於支持者知即將將結束營業，把握購買時機，最後因原物料存貨不足，莊敬店提早一天在22日劃下句點，也就是新竹縣最後1家分店正式吹熄燈號。

圖／翻攝阿娘喂！廖老大連鎖茶坊竹北莊敬店臉書

圖／翻攝阿娘喂！廖老大連鎖茶坊竹北莊敬店臉書

因「打龜號」打響名號的廖老大，自創手搖飲品牌「阿娘喂廖老大茶坊」，全盛時期加盟主更是絡繹不絕，但廖老大陸續爆發不少爭議，除了飲料品項飽受批評，他本人也因疑似歧視孕婦、在直播點名加盟店飲料難喝等，導致加盟店經營不善收店，其中最具指標性的旗艦店也在今年8月份也收攤。

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