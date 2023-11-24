得正買1送1！首次聯名飲品「檸檬美式春烏龍」限定回歸　全台快閃還有12天

隨著天氣變冷，草莓季終於來啦！以芋頭甜點為主打的【食芋堂】一口氣推出了10款芋頭＋草莓的甜點，無論是蛋糕、泡芙、果凍、大福，各種口感應有盡有，這次想要攻陷芋頭控跟草莓控的戰力太強大！你準備好用錢錢接受它們的挑戰了嗎？

2023-11-24 11:00