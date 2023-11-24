得正買1送1！首次聯名飲品「檸檬美式春烏龍」限定回歸 全台快閃還有12天
得正買一送一！大受網民好評的超人氣手搖品牌「得正」攜手Uber Eats七週年，特別推出全台快閃「檸檬美式春烏龍買一送一」，把握優惠開喝得正首次聯名，還有百貨門店專屬「兩杯優惠價」。
喜歡得正的朋友注意！手搖品牌「得正」首次聯名攜手「Coffee Stopover」打造「啡計劃」，並結合Uber Eats七週年限定，祭出全台快閃小確幸，即日起至12/5，購買「檸檬美式春烏龍」即享買一送一，鮮榨酸甜檸檬與手沖咖啡、烏龍茶湯交織，優惠活動於實體門市、Uber Eats及你訂Nidin同步開跑，限定回歸、每日售完為止。
此外，「得正」百貨據點則推出「檸檬美式春烏龍」兩杯130元優惠價，活動自即日起至11/30，為勤美誠品、台中中友、新光A8計劃限定，記得把握時間打卡聯名飲品。
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