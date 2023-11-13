老外也愛這味！清原芋圓限定湯圓開賣 芋頭系甜點擄獲外國人的胃

一下子就變冷了，是不是有點忍不住想吃點甜點暖胃？清原芋圓剛好趕上天氣轉變，推出了冬天少不了的紫米紅豆湯、料滿滿的黑金燒仙草，還有「芋見幸福熱戀中」、「芋見莓好」，這次還讓湯圓進化成可以改運的「五福湯圓」，趁著冷風呼呼吹，還不快到清原芋圓來上一碗享受冬日幸福～

圖／清原芋圓 提供

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拿到食品界的米其林、比利時iTQi國際風味評鑑認證的清原芋圓，這回卯起來推出禦寒湯品和甜品，有芋頭系的「芋見幸福熱戀中」配料有大芋圓、西米露、珍珠、紅豆跟磨米紅白湯圓，最後是芋頭球X芋泥的雙重攻擊，絕對是芋頭控該挑戰的一品！接著是跟上草莓產季的「芋見莓好」，裡頭有小芋圓、西米露，酸甜草莓跟濃香芋泥，吃起來清爽果香又不會太厚重；對了這回磨米紅白湯圓也跟著進化了，除了糯米，再揉進抹茶、地瓜、紅麴、紫薯，做成「五福湯圓」，象徵財富、健康、希望、活力、勇氣，年末了可以為明年先儲備好運。

圖／清原芋圓 提供

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也別漏了還有黑金燒仙草、紫米紅豆湯、相思紅豆湯這三款經典，尤其是別忘了在燒仙草裡加焙烤香脆的硬花生，少了這個配料，燒仙草都不是燒仙草了！如果覺得燒仙草加上配料太多吃不完，也可以改來杯燒仙草奶茶，也是一個不錯的選擇。

圖／清原芋圓 提供

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