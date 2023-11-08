這個冬天好幸福～大苑子芋頭、紫米紅豆、桂圓三大巨頭＋特A級鮮奶回歸！

終於要變冷了！在冷颼颼的天氣裡吃一碗熱熱的紅豆湯、蜜芋頭或是桂圓紅棗茶，讓全身暖呼呼是冬天裡最好的記憶之一，大苑子正好推出了芋頭、紫米紅豆和桂圓三個系列飲品，趕著天氣變冷之前就先為大家準備好幸福的滋味，濃郁的、清爽的、養顏的都有，手搖飲控們別錯過。

圖／大苑子 提供

選用香氣濃郁、吃起來綿密的大甲芋，慢火熬煮成滑順的芋泥，還帶有一些芋頭塊，與鮮奶融合、入口即化，是芋頭控不能錯過的品項；如果不喜歡口感太厚重，也可以選擇加了茉香綠茶的「芋頭奶綠」，嘴裡會有茉莉綠茶和芋頭兩種不同的香氣，喝起來也比較清爽。

圖／大苑子 提供

接著是天氣變冷時會想來上一碗的紅豆系列啦！有香Q的紫米和綿綿的紅豆，口感豐富多層次，無論冷、熱都好喝，除了是飲料外，也有甜點的飽足感；最後則是由桂圓系列作為重頭戲壓軸出場！充滿柴火焙燒香氣的桂圓，和紅棗做成的「桂圓紅棗茶」，還有加入熬煮新鮮銀耳的「桂圓朵朵」，一個把養顏甜品帶著走的概念，姊妹們絕對要喝一下。

圖／大苑子 提供

為了配合冬天現身的三大巨頭，大苑子特別選擇了「許慶良鮮奶」來搭配，不只符合產銷履歷認證，生產過程可溯源，在2021年就拿到了「動物福利標章」，是目前全台極少數獲得此標章的牧場之一，代表了「特A級」的品質，而且有獸醫師把關的高品質鮮乳，想讓大家喝得開心又健康；接下來天氣要變冷啦，快到大苑子暖暖身。

大苑子

【芋頭系列】

許慶良芋頭鮮奶 (70元/中杯、90元/大杯)

許慶良芋頭鮮奶綠(70元/中杯、90元/大杯)

芋頭奶綠 (中南部-60元/中杯、75元/大杯，北部-65元/中杯、80元/大杯)

【紫米紅豆系列】

許慶良紫米紅豆鮮奶(70元/中杯、90元/大杯)

紫米紅豆奶茶(中南部-60元/中杯、75元/大杯，北部-65元/中杯、80元/大杯)

【桂圓系列】

桂圓紅棗茶(65元/大杯)

許慶良桂圓鮮奶茶(75元/大杯)

桂圓朵朵(75元/大杯)

圖／大苑子 提供

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