有星冰樂！星巴克「最新外送優惠」攻略先收 「3款飲品買1送1」一路喝到12月底

11月星巴克外送優惠來了！星巴克攜手外送平台每月推出不同且多樣的折扣優惠，甚至比親自至店消費還划算，udn小編也整理了本月的優惠活動，經典品項買一送一、新品星冰樂嘗鮮價統統有。別忘了，今(7)日還有星巴克「2杯6折」，優惠品項含星冰樂系列，把握優惠先喝一波。

圖／摘自星巴克咖啡同好會

專屬風味兩杯組：即日起至12/26，活動期間全日於外送平台foodpanda購買2杯特大杯冰熱一致的「焦糖燕麥奶密斯朵」，可享兩杯75折優惠。

耶誕新品嘗鮮：即日起至11/16，活動期間全日於外送平台foodpanda購買特大杯「栗子蒙布朗燕麥那堤」或「栗子蒙布朗燕麥星冰樂」，即享優惠價139元。

栗子蒙布朗燕麥星冰樂。圖／摘自星巴克官網

餐點加價購：即日起至12/26，活動期間全日於外送平台foodpanda凡原價點購任一飲料，即可以40元優惠價加購「起司培根麵包（原價50元）／可麗露（原價45元）」，或以55元加購「葡萄乾司康（原價65元）／巧克力司康（原價65元）」。

巧克力司康。圖／摘自星巴克官網

【foodomo】

好友分享日：即日起至12/22的每週三至五，活動期間全日於外送平台foodomo購買2杯特大杯冰熱/風味一致的「那堤」、「焦糖瑪奇朵」或「美式咖啡」可享買一送一。

圖／摘自星巴克咖啡同好會

199雙杯組：即日起至11/30，活動期間全日於外送平台foodomo購買2杯大杯冰熱/風味一致的「馥列白」或「巧克力可可碎片星冰樂」，可享兩杯199元優惠。

巧克力可可碎片星冰樂。圖／摘自星巴克咖啡同好會

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