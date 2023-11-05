6手搖上新開喝！ 星巴克、麻古11月復刻回歸 抹茶控喝迷客夏、奶茶控選Mr.Wish

手搖新口味追起來！ 星巴克「太妃那堤」、麻古「芋頭季」11月復刻回歸，抹茶控喝3款迷客夏職人焙茶、奶茶控選Mr.Wish太妃糖系列、茶湯會的桂馥茶香，還有五桐號的乳酸多多系列，各式口味上新選擇，滿足手搖控們挑剔的味蕾。

●星巴克「太妃核果風味那堤」

星巴克冬季最受顧客喜愛TOP1、被星迷敲碗最期待的「太妃核果風味那堤」回歸，以絲滑牛奶倒入經典濃縮咖啡，再結合香濃的太妃核果風味糖漿，最後擠上香滑鮮奶油，並撒上香甜的太妃蜜糖碎片，還有以耶誕節慶甜點栗子蒙布朗所打造的「栗子蒙布朗燕麥那堤」、「栗子蒙布朗燕麥星冰樂」，迎接濃濃聖誕氣氛饗宴。

星巴克在美好季節打造專屬的耶誕風味。圖／星巴克提供

●麻古茶坊「芋泥波波鮮奶2.0、濃厚芋泥鮮奶」

為芋泥控帶來季節限定的「芋泥波波鮮奶2.0」升級回歸，以及新品「濃厚芋泥鮮奶」，不只喝得到香濃芋泥，還能品嚐麻古特製的波波、Q彈有嚼勁的小珍珠。

圖／麻古茶坊提供

●迷客夏

圖／迷客夏提供

迷客夏抹茶季即將於11/8開跑，特推3款冬季限定「日式茶職人」系列抹茶手搖飲，特別選用福岡奧八女抹茶製成「水之森玄米抹茶」、「玄米抹茶乳香拿鐵」，此外，搭配迷客夏新加料雙色小圓仔成為「圓仔玄米抹茶拿鐵」，喝得到超質感的抹茶風味！同時間，推出2024品牌療癒系質感桌曆，只要購買日式茶職人系列新品，即可超優惠加購價！買1杯新品，桌曆加購價49元/個、買2杯新品，桌曆加購價39元/個。

圖／迷客夏提供

●Mr.Wish鮮果茶玩家

圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish鮮果茶玩家最新上市2款超濃郁太妃糖系列飲品，嚴選來自智利阿塔卡瑪沙漠湖鹽的「湖塩太妃烤奶」以及咀嚼感十足的「白玉珍珠太妃鮮奶」，奶茶控們手刀喝起來。即起購買Mr.Wish任飲品，還可用149元加購「超萌加菲貓收納飲料提袋」，收納後就成了超級Q萌的「加菲貓大頭娃娃小吊飾」。

圖／Mr.Wish提供

●茶湯會「桂馥茶香系列」

知名手搖品牌「茶湯會」冬季新品出爐，除了帶來全新的「桂馥茶香」系列飲品，特別選用香氣濃郁的「金桂」製成桂花釀，搭配翡翠綠茶或招牌鐵觀音茶湯，分別組成「金桂茉莉」及「金桂觀音」等兩款順口回甘的飲品。

茶湯會「桂馥茶香」系列新品將於11月1日上市。圖／茶湯會提供

●五桐號「乳酸多多系列」

圖／五桐號提供

五桐號新品乳酸多多系列誘人開賣，全新配料將特濃乳酸多多變成Q彈粉粿，可搭配「青檸多多凍飲」嚴選屏東檸檬，100%鮮榨檸檬酸爽誘人、「荔枝多多凍飲」以茶韻細緻的香片加入荔枝果汁與乳酸多多意外合拍，以及翻玩經典的「綠茶多多凍飲」。更霸氣升級推出區域限定、一公升裝的「茶香桐享瓶」，只要到指定門市購買大杯醇茶，加20元即可將700ml飲料升級為1000ml，一次喝痛快。

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