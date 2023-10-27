在舌尖上競速！ 喝爆木昂手作推3款「急速特調」 再抽iPhone 15、偉士牌機車

全台「木粉」看過來~ 手搖飲木昂手作送幸福，最新推出三款急速特調「莓美香檸綠」、「芝士奶蓋紅」、「黑糖珍珠鮮奶」，更回饋粉絲們，將送出iphone15和12萬的偉士牌機車，一起頭搖又尾擺，喝爆飲料抽大獎！

圖／木昂手作提供

選用高品質茶葉、純蔗糖，為了保持茶的新鮮和甘甜，木昂手作嚴格控制煮製時間，這回推出三款急速特調，主打的「莓美香檸綠」，外表跟美眉外表一樣甜美，但喝下一口爆發反差衝擊口腔，清新檸檬、多汁草莓搭配甘醇綠茶，蹦出香甜微酸新風味；香濃「芝士奶蓋」滑順奶蓋加上經典錫蘭紅茶，味蕾嚐到每一口層次分明；「黑糖珍珠鮮奶」Q彈珍珠彷彿舌尖上競速，透過牛奶滑順和黑糖香甜直衝腦門，瞬間得到全心滿足。

圖／木昂手作提供

木昂手作配合急速特調飲上市，加碼贈送價值12萬5的偉士牌機車LX125 Euro5一台，只要在11/1至12/31期間，於全台門市或外送平台單筆消費滿額100元，即可獲得抽獎券一張，滿200元可獲得兩張，以此類推，消費越多中獎機率越高；除了消費，還有分享木昂手作官方臉書置頂文章，且留言「我愛木昂，尋找車主」並tag兩位朋友，就有機會抽中iPhone 15 128G。不要錯過這個充滿速度與樂趣的好康機會，快行動！

圖／木昂手作提供

圖／木昂手作提供

本週末萬聖活動齊發，業者紛紛祭出應景優惠，連搞怪裝扮也有打折喔，udn小編一口氣為大家整理了20家以上的「https://udn.com/news/story/7193/7531754" target="_blank">萬聖節美食餐廳優惠」懶人包，快來看看。

延伸閱讀：

．搞怪裝扮免費吃！ 20家up「萬聖節美食」超商飲料、餐廳優惠 買一送一、姓名對對碰、變裝折扣統統有

．免費送一球！31冰淇淋「尋找31」任務開跑 倒數11天、證件門牌照片統統算