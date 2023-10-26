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免費送一球！31冰淇淋「尋找31」任務開跑 倒數11天、證件門牌照片統統算

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／31冰淇淋粉絲頁、摘自unsplash
圖／31冰淇淋粉絲頁、摘自unsplash

喜歡「31冰淇淋」的朋友有福了！來自美國加州的冰淇淋專賣店「31冰淇淋」常有的「尋找31」優惠活動再度開跑，只要至門市出示含有數字「3、1」的物品或照片，即可免費再獲得一球冰淇淋，快把握優惠加碼開吃！

圖／摘自unsplash
圖／摘自unsplash

冰淇淋專賣「31冰淇淋」自即日起至11月5日再次發起「尋找31任務」，活動期間至門市出示含有數字「3、1」的物品或照片（如證件、門牌），並購買雙球或迷你三球，即可免費多加一球，口味還能自選，最多四種口味吃起來。

圖／31冰淇淋粉絲頁
圖／31冰淇淋粉絲頁

此外，同樣源自美國的連鎖冰淇淋品牌「COLD STONE」跨足推出「冰淇淋爆米花」，還原品牌人氣口味冰淇淋，香脆滋味讓人一顆接著一顆，限時優惠任選三入99元，買回家囤著追劇、配電影都剛好。

圖／Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋粉絲頁
圖／Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋粉絲頁

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