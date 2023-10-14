香芋控的快樂回來了！萬波「濃芋系列」經典回歸 「芋芋三混圓、芋頭波霸鮮奶」打造快樂Ｎ次方
滿滿芋香要喝！天涼秋意濃，連鎖手搖品牌「萬波島嶼紅茶」聽見粉絲們的敲碗聲，秋冬經典「芋頭系列」回歸開賣，於10/13起就能在門市點到三款超人氣飲品，用濃郁芋頭的香和甜來溫暖顧客的心及胃。
萬波「芋頭系列」重磅回歸！廣受粉絲歡迎的「芋芋三混圓」、「芋頭鮮奶」和「芋頭波霸鮮奶」等三款飲品，現在統統喝得到，選用產地直送的高品質大甲芋頭，不僅芋香濃厚，質地也格外鬆綿，搭配鮮奶更加順口，真材實料一入口就知道。咀嚼控必點「芋芋三混圓」吃得到波霸、珍珠、小芋圓三種配料，飽足感十足；「芋頭鮮奶」更是經典沒話說，保留芋頭顆粒呈現最單純的濃郁口感，加入招牌波霸即化身「芋頭波霸鮮奶」，冬天就要喝上這一杯！
以上三款芋頭系列飲品皆於萬波全台門市及外送平台同步開賣，甜度可選擇正常或微糖，冰量則為固定（碎冰），亦可製成溫熱飲暖暖喝，芋頭控們可要把握機會大炫一波！
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