全面升級！歇腳亭「改版菜單」更順口 必點飲品、獨門配料搶先報

奶茶控喝起來！全球各地設有據點的知名手搖品牌「Sharetea歇腳亭」宣布，將於10月16日推出改版菜單，第一主打「烏瓦極濃奶茶」升級更濃醇，同步再推鮮果系新品「芭樂粉黛青」，搭配跨界香氛品牌「Dalla」聯名紙杯，解渴好喝又能打卡曬一波。

圖／歇腳亭粉絲頁

Sharetea歇腳亭最新飲品「烏瓦極濃奶茶」。圖／歇腳亭提供

「Sharetea歇腳亭」全面升級，將於10/16推出改版菜單，全品項優化升級，特別是人氣TOP1「烏瓦極濃奶茶」，選用世界三大紅茶之一的「烏瓦紅茶」及脫脂奶粉調製，奶香更明顯、口感滑順，一杯700毫升50元就能喝飽飽。而喜愛鮮奶的朋友也別錯過，鮮奶類飲品全面使用台灣本地小農鮮乳，保有天然奶味，融合各式茶湯都順滑好入口。

Sharetea歇腳亭最新產品「低卡青茶凍」。圖／歇腳亭提供

Sharetea歇腳亭最新飲品「芭樂粉黛青」。圖／歇腳亭提供

不僅如此，歇腳亭也同步推出鮮果新品「芭樂粉黛青」，喝得到四季春清爽茶香及紅心芭樂的果香與甜度，更加入獨家開發「低卡青茶凍」增添口感層次，而咀嚼控也能以10元加購配料「低卡青茶凍」。此外，歇腳亭攜手香氛品牌「Dalla」推出聯名紙杯受到迴響，順勢再推第二波2款限量杯身，10/16至11/19加碼再抽聯名款周邊，詳情可見歇腳亭臉書粉專及IG。

Sharetea歇腳亭攜手香氛品牌Dalla跨界合作。圖／歇腳亭提供

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