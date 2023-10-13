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麵包控買爆！「善菓屋」旗艦店插旗京站推「4款人氣商品買1送1」 還有「滿200送200」限時24天

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／京站時尚廣場粉絲頁
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麵包腦袋衝！講究職人手作的烘焙坊「善菓屋」正式插旗台北京站，落腳京站時尚廣場地下三樓，同步祭出開幕慶好康，包含「買200送200」及「指定商品買一送一」兩大限定活動，超人氣「法國奶油捲」買一送一爽度加倍，下班就手刀衝買早餐、點心啦！

圖／京站時尚廣場粉絲頁
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善果餐飲旗下烘焙品牌「善菓屋」旗艦店正式進駐京站時尚廣場地下三樓，帶來全新超美的視覺空間，打造品牌精神「五感體驗」，現場就能看見師傅現場製作各式麵包，將近40種美味選擇，素食主義者也能放心選購。為慶開幕，善菓屋祭出「指定商品買一送一」，即日起至11/5，分別有「法國奶油捲」、「蒜香生法國」、「藍莓貝果」及「酥皮菠蘿」輪番上陣，於活動期間每日12:00、18:00兩時段供應，數量有限、售完為止。

圖／京站時尚廣場粉絲頁
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此外，同樣至11/5，推出「消費滿200元送200元商品折抵券」的活動，包含50元西點券2張及20元麵包券5張，讓愛吃麵包的朋友能夠一訪再訪，把握難得的優惠好康，麵包控先囤起來啦！

圖／善菓屋粉絲頁
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圖／京站時尚廣場粉絲頁
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善菓屋 京站旗艦店｜開幕限定活動資訊

活動一：消費滿200元送200元商品折抵券

活動時間：即日起～11/5

活動二：指定商品買一送一

活動時間：即日起～11/5

供應時段：12:00、18:00

活動內容：

10/09～10/15【法國奶油捲】

10/16～10/22【蒜香生法國】

10/23～10/29【藍莓貝果】

10/30～11/05【酥皮菠蘿】

備註：買一送一活動品項限量供應、售完為止

善菓屋 京站旗艦店

地址：台北市大同區承德路一段1號B3（京站時尚廣場）

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