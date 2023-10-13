麵包控買爆！「善菓屋」旗艦店插旗京站推「4款人氣商品買1送1」 還有「滿200送200」限時24天
麵包腦袋衝！講究職人手作的烘焙坊「善菓屋」正式插旗台北京站，落腳京站時尚廣場地下三樓，同步祭出開幕慶好康，包含「買200送200」及「指定商品買一送一」兩大限定活動，超人氣「法國奶油捲」買一送一爽度加倍，下班就手刀衝買早餐、點心啦！
善果餐飲旗下烘焙品牌「善菓屋」旗艦店正式進駐京站時尚廣場地下三樓，帶來全新超美的視覺空間，打造品牌精神「五感體驗」，現場就能看見師傅現場製作各式麵包，將近40種美味選擇，素食主義者也能放心選購。為慶開幕，善菓屋祭出「指定商品買一送一」，即日起至11/5，分別有「法國奶油捲」、「蒜香生法國」、「藍莓貝果」及「酥皮菠蘿」輪番上陣，於活動期間每日12:00、18:00兩時段供應，數量有限、售完為止。
此外，同樣至11/5，推出「消費滿200元送200元商品折抵券」的活動，包含50元西點券2張及20元麵包券5張，讓愛吃麵包的朋友能夠一訪再訪，把握難得的優惠好康，麵包控先囤起來啦！
善菓屋 京站旗艦店｜開幕限定活動資訊
活動一：消費滿200元送200元商品折抵券
活動時間：即日起～11/5
活動二：指定商品買一送一
活動時間：即日起～11/5
供應時段：12:00、18:00
活動內容：
10/09～10/15【法國奶油捲】
10/16～10/22【蒜香生法國】
10/23～10/29【藍莓貝果】
10/30～11/05【酥皮菠蘿】
備註：買一送一活動品項限量供應、售完為止
善菓屋 京站旗艦店
地址：台北市大同區承德路一段1號B3（京站時尚廣場）
延伸閱讀：
．不蒐集不行！星巴克「小熊杯塞」滿額贈 四款Q萌造型「拆盲盒」好刺激
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言