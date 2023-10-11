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螞蟻人可衝！好市多新甜點「焦糖奶油布丁」評價兩極 同樣價格網激推「立頓活綠茶」：必回購
這個要買！美式賣場好市多是許多人買生鮮、撿便宜的好地方。近日，好市多推出一款新品甜點「焦糖奶油布丁」掀起熱議，有網友火速購入分享口感，表示「真的很紮實」，其他人看了也回應「大人口感的布丁」、「螞蟻人的最愛」。
好市多新品「焦糖奶油布丁」受到不少網友討論，紛紛分享食後感「一吃就知道是用雞蛋＋牛奶做的」、「大人口感的布丁，不雷」，也有人認為像小時候冰果室自製的手工布丁，但食品是主觀的，也有網友覺得太甜、份量太大有負擔等，不過主要澆熄大家購買欲的直接原因還是「價格」，完整一個399元，讓許多網友一看就表示「被滅火」。
此外，還有網友推薦一款每見必囤的「立頓茗閒情活綠茶」，一箱399元內含120入茶包，平均一包約3.4元。網友分享現場試喝發現茶味香、不苦澀，立馬搬了一箱回家自製冷泡茶，並把這款茶加入個人的必回購清單，吸引內行的網友回應「上班必備」、「綠茶喝起來很甘甜，而且配點心超解膩」，獲得不少網友青睞與推薦。
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