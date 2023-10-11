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草莓季首發！Cremia「甘王草莓冰淇淋」這日上線 同場加映31冰淇淋「三味一體」新品

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Cremia Taiwan粉絲頁及Big City遠東巨城購物中心粉絲頁
圖／Cremia Taiwan粉絲頁Big City遠東巨城購物中心粉絲頁

冰淇淋之神新品預告來了！在台陸續設有多處據點的超人氣冰淇淋「Cremia」將於10/13帶著新口味攻佔甜點控的貪吃胃，不僅是「made in Japan」，還是台灣獨家販售，又香又甜的誘人滋味，預計將再度掀起一波打卡風潮。

圖／Cremia Taiwan粉絲頁
圖／Cremia Taiwan粉絲頁

北海道冰淇淋之神「Cremia」繼浪漫粉紫「藍靛果冰淇淋」後，再推粉嫩新作「甘王草莓」，為草莓季熱鬧首發。選用被譽為「日本草莓之王」的福岡甘王草莓，色澤漂亮、果實飽滿又馥郁回甘，且富含維他命C和食物纖維，這吃的不光只是甜點，也是保養聖品。Cremia「甘王草莓冰淇淋」預計於10月13日上線，草莓控終於等到啦！

圖／Big City遠東巨城購物中心粉絲頁
圖／Big City遠東巨城購物中心粉絲頁

此外，同樣人氣強強滾的冰淇淋專賣「31冰淇淋」為慶祝於日本上市50週年，首度推出「抹茶豆粉冰淇淋」，除了吃得到道地且具代表性的香濃抹茶外，同時搭配脆口黃豆及醇厚糖漿，打造「三味一體」的味蕾饗宴，藉由吃冰感受在地日本味，甜點控真的千萬別錯過！

圖／31冰淇淋粉絲頁
圖／31冰淇淋粉絲頁

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