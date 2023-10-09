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衝著哈味去！壽司郎「哈密瓜卡達拉娜」新發售 甜點控開炫一波

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台灣壽司郎粉絲頁、壽司郎提供
圖／台灣壽司郎粉絲頁、壽司郎提供

被壽司耽誤的甜點店「壽司郎」又新力作！人氣居高不下的常駐甜點「卡達拉娜」再升級，本次特別加入北海道哈密瓜，清新濃郁的哈味搭配蛋糕本身的香醇風味，一不小心就炫完一盤，吃過的網友都大讚「這個好好吃～哈味濃郁」、「超好吃」。

餐點示意圖。圖／壽司郎提供
餐點示意圖。圖／壽司郎提供

預訂經常爆滿的「壽司郎」除了不定時推出新品壽司及拉麵等鹹食外，對於甜點部分也下足功夫，卡達拉娜、千層蛋糕、霜淇淋等都是許多人飯後必點的人氣品項。現在，壽司郎推出全新超強甜點「北海道哈密瓜卡達拉娜」，將被網友形容為「冰的烤布蕾」的卡達拉娜結合北海道哈密瓜，明顯哈味加上炙烤焦糖，層次更升級，準備攻佔你的甜點胃。

圖／台灣壽司郎粉絲頁
圖／台灣壽司郎粉絲頁

卡達拉娜。圖／壽司郎提供
卡達拉娜。圖／壽司郎提供

提到甜點「卡達拉娜」，壽司郎也曾推出多種口味，像是草莓牛奶、北海道牛奶、皇家奶茶、巧克力等，也都有各自的擁護者。這次全新推出哈味滿滿的經典滋味，勢必榮登甜點控們到訪必吃新品排行榜。

壽司郎曾推出多種口味的卡達拉娜。圖／台灣壽司郎粉絲頁
壽司郎曾推出多種口味的卡達拉娜。圖／台灣壽司郎粉絲頁

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壽司郎 甜點 北海道 奶茶 蛋糕

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