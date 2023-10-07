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起司控別錯過！ 初鹿牧場「融心乳酪」迷你版起司流心蛋糕 3種迷人吃法 咬一口就療癒

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／初鹿牧場提供
圖／初鹿牧場提供

咬一口就療癒！　台東初鹿牧場近期推出新品「初鹿牧場融心乳酪」，打造一款迷你版「流心起司蛋糕」，特別享受到台東初鹿鮮乳的濃醇香，爆漿起司口感讓人齒頰留香，當成早餐或下午茶配茶飲都超級享受。

初鹿牧場「融心乳酪」。udn旅遊美食編輯／攝影
初鹿牧場「融心乳酪」。udn旅遊美食編輯／攝影

初鹿牧場特別推薦新品「初鹿牧場融心乳酪」的3種吃法，例如直接從冷凍庫拿出來品嚐，扎實又香濃，吃得到「冰淇淋」在口中化開的冰涼口感；在室溫下退冰5-10分鐘再吃，能感受得到「綿密、滑順」口感；此外，還能放置於微波爐中加熱20-30秒，奶霜內餡融化後完全呈現「流心」口感，3種不同吃法、3種不同感受，每一種都好吃讓人心融化！

全新甜品「初鹿牧場融心乳酪」以自家高品質鮮乳作為原料，表層微微金黃色，蛋糕外層是綿密奶香的乳酪，中間夾層則是奶霜內餡，一次能品嚐到雙重奶香風味，每顆熱量不到180大卡，吃起來更無負擔。

圖／初鹿牧場提供
圖／初鹿牧場提供

每盒6顆包裝的「初鹿牧場融心乳酪」禮盒，搭配圓形初鹿牧場LOGO以及小牛插畫充滿童趣，即日起在初鹿牧場台東門市開賣、官網同步開放訂購，加碼推出快閃優惠79折，每盒優惠420元(原價530元)，最新歡慶雙十活動還能參與指定品項滿1,010元再享9折優待。

初鹿牧場「融心乳酪」。udn旅遊美食編輯／攝影
初鹿牧場「融心乳酪」。udn旅遊美食編輯／攝影

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初鹿牧場 蛋糕

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