實現珍奶自由！翰林茶館一整個月「珍奶買1送1」 身份證對中2數字享優惠 還有五天「37元珍奶」等你炫

實現珍奶自由！珍珠奶茶創始店「翰林茶館」於10月展開一年一度的珍奶生日慶，祭出5大優惠活動，還有整整一個月的珍珠奶茶買一送一，黑白粉圓一次滿足，咀嚼控、手搖控趕快舉杯炫珍奶啦！

圖／翰林茶館粉絲頁

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說到珍奶那可不得不提到「翰林茶館」，不僅茶香、奶香濃郁交融，還有黑白熊貓粉圓增添豐富口感與咀嚼樂趣，滑溜順口，不愧是走向全世界的台灣之光。而這個10月也迎來「珍奶生日慶」，翰林茶館祭出「熊貓珍奶買一送一」的好康活動，即日起至10/31的每日中午12點至下午6點，只要身分證中含有「3或7」任一數字即享優惠；沒對中號碼也沒關係，整個10月的每週六、日上午11點至晚上8點，也有「熊貓珍奶第二杯半價」，實現珍奶自由不是夢。

圖／翰林茶館粉絲頁

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此外，即日起至10/31，10月壽星於活動期間至翰林茶館內用並出示證件，可享免費人氣甜品「綠豆冰糕或明月冰卷」二選一。另有「翰林APP會員獨享」好康，10/7至10/10，國慶連假「國宴珍奶買一送一」、10/21至10/25還有熊貓珍奶第2杯只要37元的超值價，這個十月就要給你滿滿的珍珠奶茶～

圖／翰林茶館粉絲頁

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翰林茶館 珍奶37週年生日慶 活動資訊

【活動第一炮】

10/1～10/31 每週六、日11:00-20:00｜熊貓珍奶「第二杯半價」

【活動第二炮】

10/1～10/31 12:00-18:00｜身分證中有「3或7」任一數字，熊貓珍奶「買一送一」

【活動第三炮】

10/1～10/31｜10月壽星於活動期間到翰林茶館內用，免費招待「綠豆冰糕或明月冰卷」二選一

【活動第四炮】翰林APP會員獨享

10/7～10/10｜國宴珍奶「買一送一」

【活動第五炮】翰林APP會員獨享

10/21～10/25｜熊貓珍奶「第2杯37元」

＊以上活動規範以翰林茶館公告為準

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