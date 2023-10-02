甜點控等到了！Krispy Kreme「4款萬聖甜甜圈」搞怪登場 新品口味、優惠資訊1次看

萬聖節要吃甜甜圈！一年一度的萬聖節將到來，來自美國的超人氣甜甜圈「Krispy Kreme」應景推出萬聖節系列甜甜圈，有南瓜、鬼臉、吸血鬼及木乃伊等四種造型，搞怪可愛又好吃，還有整整一個月的禮盒及套餐優惠，拍照打卡大口吃起來！

4入禮盒為本次萬聖節限定包裝。圖／Krispy Kreme官網

圖／Krispy Kreme官網

甜點控等到了！本月底將迎來萬聖節，Krispy Kreme提前推出四款萬聖系列甜甜圈，邀請大家吃甜甜迎萬聖。今年的萬聖甜甜圈有紫薯巧克力味的「吸血德古拉」、經典糖霜與苦甜巧克力合奏的「終極木乃伊」、黑白巧克力雙享的「驚聲鬼臉」及南瓜巧克力搭配南瓜卡士達的「萬聖南瓜王」，集結所有必吃與全新口味，當然要一款各來一個才過癮呀！

圖／Krispy Kreme官網

此外，Krispy Kreme也同時祭出一系列優惠活動，像是「萬聖夜驚魂禮盒」4入240元、6入310元（原價330元）、12入490元（原價600元）等，還有「萬聖夜驚魂套餐」，凡購買萬聖夜驚魂甜甜圈／禮盒，加購任一大杯飲品現折15元，甜甜圈控們當然得手刀衝一波啦。

圖／Krispy Kreme官網

Krispy Kreme 萬聖甜甜圈優惠資訊

【萬聖夜驚魂禮盒】10/1～10/31

4入240元含4顆萬聖夜驚魂甜甜圈（4入禮盒為此次萬聖節限定包裝）、6入310元含4顆萬聖夜驚魂甜甜圈＋2顆綜合甜甜圈（45元含以下）、12入490元含4顆萬聖夜驚魂甜甜圈＋8顆綜合甜甜圈（45元含以下）

【萬聖夜驚魂套餐】10/1～10/31

購買萬聖夜驚魂甜甜圈，加購任一大杯飲品折15元

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