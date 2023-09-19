平價版星冰樂！２手搖還原「巧克力可可碎片星冰樂」 半價就能喝到掀網朝聖

平價版星冰樂！全球連鎖星巴克人氣不減，特別以星冰樂深受消費者喜愛，但一杯要價不斐，多數人會選在買一送一、第二杯半價等促銷時才喝上一杯。而在社群上也掀起討論風浪，有網友分享手搖品牌「烏弄」的可可脆片莎莎，滋味與口感皆與星冰樂相似，掀起一股烏弄朝聖風潮，讓烏弄員工無奈嘆「天天上班打冰沙，手臂都變很有力」。

巧克力可可碎片星冰樂。圖／星巴克咖啡同好會

大人小孩都愛星冰樂，但由於星巴克價格偏高，大部份顧客僅會選在優惠時購買，網路上也出現不少「平價版星冰樂」的討論聲浪。就有網友指出，連鎖手搖「烏弄」的可可脆片莎莎與星冰樂相像，巧克力冰沙及可可脆片的組合還原巧克力可可碎片星冰樂，相較於星冰樂甜度更剛好、不死甜，價格也只要星巴克的一半價，令不少網友好奇並朝聖品嘗。

烏弄「可可脆片朵朵」與莎莎相比，上面多鋪了一層奶蓋，微鹹不膩。圖／烏弄粉絲頁

此外，也有網友推薦「喬治派克」的巧克力碎片冰沙，雖然門市少，但喝過的網友都讚「不錯喝」。不過，有網友認為這些手搖店「據點沒有普及化」，還是會選擇就近去星巴克買。

巧克力碎片冰沙。圖／喬治派克粉絲頁

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