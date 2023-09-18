穿越復古年代！Vans x 貓下去「萬斯冰菓室」快閃中山 限時１個月「飲品、手作、潮品」一網打盡
中山打卡點＋1！美國街頭潮流品牌「Vans」跨界推出「萬斯冰菓室」期間限定快閃店，正式登陸北市中山，攜手台北最強餐酒館，帶來14款復古系飲品，喝一口宛如穿梭時光隧道，店內也還原打造懷舊冰菓室超好拍，限時一個月記得把握時間拍照去。
潮鞋品牌「Vans」抓緊夏日尾巴，打造「萬斯冰菓室」快閃店落腳台北市中山區的PPP時尚藝文空間，以懷舊冰菓室風格為主題，結合沁涼飲品、街頭潮流與木工手作體驗工坊，特別邀請台北知名餐酒館「貓下去敦北俱樂部」調製多達14款最潮夏日飲品，咖啡、奶茶、果汁隨心選。
同時，聯手香港玩具巨頭「How2work」、香港潮流品牌「GrowthRing & Supply」、「寂寞芳心俱樂部」、街頭木作工藝單位「Start From Zero」等眾多單位帶來今夏最涼快閃企劃，「飲品 x Vans潮鞋 x 打卡佈景」一次滿足。
「萬斯冰菓室」期間限定快閃店
日期：即日起～10/15
地點：台北市中山區中山北路二段26巷2號1樓（PPP時尚藝文空間）
營業時間：週一至四13:00-21:00、週五至日12:00-22:00
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