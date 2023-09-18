穿越復古年代！Vans x 貓下去「萬斯冰菓室」快閃中山 限時１個月「飲品、手作、潮品」一網打盡

籌備了大半年，終於在初秋時節跟大家見面啦！「珍煮丹」與嘎嫂二伯聯名推出三款新手搖飲和輕食新品，現在各門市還有前陣子推出的可愛限量週邊可以加購，手搖飲控跟二伯的粉絲們，該出門喝起來跟搶買囉～

2023-09-17 13:02