人手一箱！好市多超熱銷「9元甜點」被搬光 網被圈粉：買一次就愛上

好市多8元點心超熱賣！不少網友會在臉書社團分享好物，有網友就在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享一款人手一箱的超人氣美味，平均一個只要8.7元，價格便宜、成分單純又好吃，受到網友大推也掀起熱議。

圖／摘自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區(網友彭小萍)

這個很可以！有網友推薦好市多「義美厚豆花」，一箱24入只要209元，平均一個不到9元，CP值超高，原PO透露該款豆花「價格便宜，成分單純」，有別於傳統豆花使用石膏或鹽滷作為凝固劑，改以洋菜製成，因此口感類似布丁，加上濃郁豆香，不少網友被圈粉大讚「真的比市售盒裝好吃」、「好市多這款超推！超好吃」、「買一次就愛上它」。

圖／摘自好市多官網

此外，也有網友推薦吃法，除了單吃原味就很爽口外，搭配牛奶、無糖豆漿都很剛好，喜歡吃甜也能加入黑糖粉或紅豆湯，銅板價小點心簡單上桌。而這款厚豆花也超熱銷，有網友表示自己去賣場都沒看過，問了賣場人員得到「上架很快就被搬光」、「這款銷路很好，常缺貨」等回覆，也因此有網友讚買到的人「是幸運兒」。

圖／摘自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區(網友Belinda Lai)

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