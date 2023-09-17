快訊

進口蛋風暴擴大！傳陳吉仲請辭農業部長 綠營圈內早一步傳開

坦承大陸國產晶片是「小學生對博士生」 華為董事長：落後也要製造

人手一箱！好市多超熱銷「9元甜點」被搬光 網被圈粉：買一次就愛上

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區(網友彭小萍、Belinda Lai)
圖／摘自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區(網友彭小萍、Belinda Lai)

好市多8元點心超熱賣！不少網友會在臉書社團分享好物，有網友就在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享一款人手一箱的超人氣美味，平均一個只要8.7元，價格便宜、成分單純又好吃，受到網友大推也掀起熱議。

圖／摘自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區(網友彭小萍)
圖／摘自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區(網友彭小萍)

這個很可以！有網友推薦好市多「義美豆花」，一箱24入只要209元，平均一個不到9元，CP值超高，原PO透露該款豆花「價格便宜，成分單純」，有別於傳統豆花使用石膏或鹽滷作為凝固劑，改以洋菜製成，因此口感類似布丁，加上濃郁豆香，不少網友被圈粉大讚「真的比市售盒裝好吃」、「好市多這款超推！超好吃」、「買一次就愛上它」。

圖／摘自好市多官網
圖／摘自好市多官網

此外，也有網友推薦吃法，除了單吃原味就很爽口外，搭配牛奶、無糖豆漿都很剛好，喜歡吃甜也能加入黑糖粉或紅豆湯，銅板價小點心簡單上桌。而這款厚豆花也超熱銷，有網友表示自己去賣場都沒看過，問了賣場人員得到「上架很快就被搬光」、「這款銷路很好，常缺貨」等回覆，也因此有網友讚買到的人「是幸運兒」。

圖／摘自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區(網友Belinda Lai)
圖／摘自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區(網友Belinda Lai)

延伸閱讀：

好吃到欲罷不能？ 好市多「鮮奶油蛋糕」貼錯標籤 剩1塊她才驚覺：說好的巧克力呢

強強聯手！【珍煮丹 X 嘎嫂二伯】推3款手搖新品、輕食 下午茶又有新選擇～聯名週邊也別放過

好市多 豆花 賣場 CP值 布丁 義美

相關新聞

人手一箱！好市多超熱銷「9元甜點」被搬光 網被圈粉：買一次就愛上

好市多8元點心超熱賣！不少網友會在臉書社團分享好物，有網友就在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享一款人手一箱的超人氣美味，平均一個只要8.7元，價格便宜、成分單純又好吃，受到網友大推也掀

強強聯手！【珍煮丹 X 嘎嫂二伯】推3款手搖新品、輕食 下午茶又有新選擇～聯名週邊也別放過

籌備了大半年，終於在初秋時節跟大家見面啦！「珍煮丹」與嘎嫂二伯聯名推出三款新手搖飲和輕食新品，現在各門市還有前陣子推出的可愛限量週邊可以加購，手搖飲控跟二伯的粉絲們，該出門喝起來跟搶買囉～

一整年霜淇淋買1送1！全家「隱藏版優惠」曝光 每檔新口味都能買一送一開吃

一整年霜淇淋買1送1！全家霜淇淋廣受消費者喜愛，銅板價就能享用清涼的消暑聖品，全家便利商店也因此祭出許多促銷回饋顧客，像是9月最後一波「9元霜淇淋特價券」於9/18至9/22登場，只要在活動期間至全家

星巴克2杯6折！有星冰樂、買大杯就可以

星巴克優惠快收！星巴克宣布9月18、19日連續2天，推出「一起尋找Disney奇妙魔法．全品項飲料2杯6折活動」優惠活動...

7-ELEVEN「思樂冰」200店慶！限時1天全品項任選「大杯第2杯0元」

週末就是要和家人或三五好友一起吃冰！7-ELEVEN推出冰品限時優惠，其中引爆懷舊話題的「思樂冰」200店慶，於9月17...

限量30萬杯！7-ELEVEN新推「水果氣泡珍珠椰果」升級「超大咖」加量不加價

大咖旋風將再次席捲全台！7-ELEVEN觀察夏季特大杯飲品銷售業績較冬季增加2成，CITY CAFE自今年7月起即率超商...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦