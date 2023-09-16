快訊

銷毀5100萬顆蛋花2億？李彥秀曝「這數字」：嚴重低估

老師不想開、學生不願修！全英語課程惡性循環 政大盼靠1效應突破

好吃到欲罷不能？ 好市多「鮮奶油蛋糕」貼錯標籤 剩1塊她才驚覺：說好的巧克力呢

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／聯合報系資料照片、翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團
圖／聯合報系資料照片、翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團

知名美式賣場好市多（Costco）除了販賣多種類日常用品，甜點部門也經常推出各式甜點、麵包，一名網友分享，她到好市多買了一顆「巧克力鮮奶油蛋糕」，回家開心品嚐，直到吃到剩一小塊時，才發現驚覺1件事「說好的巧克力呢」，頓時讓她哭笑不得！

網友15日在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團表示，她到好市多買了一顆巧克力鮮奶油蛋糕，回家後便開心享用，結果吃到剩下一點才想到「我不是買巧克力鮮奶油蛋糕嗎？巧克力在那裡？」，從貼出的照片能看見，標籤貼紙寫著「10吋巧克力鮮奶油蛋糕」，蛋糕外層僅裹了一層鮮奶油，但完全沒看到巧克力的蹤跡。

圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團
圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團

她也表示「蛋糕其實不錯吃，而且也差不多吃完了，沒有想退貨，只是很疑惑說好的巧克力呢？」貼文引起網友紛紛談笑討論，「巧克力在貼紙上」、「白巧克力」、「10吋巧克力應該是牌子」、「應該叫10吋『沒』巧克力鮮奶油蛋糕」、「巧克力是甜點師傅的名字啦」、「看來真的很好吃！吃得整個忘我了」。

隨後原PO在留言區補充，「拿的時候是看標籤拿的，認為是巧克力。還以為是新配方，外白內黑，想試試看」。網友直接點出「貼錯貼紙了吧」、「裝錯無誤，因為標示裡根本沒有水果啊」、「應該是工作人員忙中有錯，以至讓盒子錯置了」。

圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團
圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團

延伸閱讀：

甜點控衝了！ Mister Donut甜甜圈買6送3、好丘精品級貝果誕生、ORIGIN巧克力風味輪快閃華山

「這一家」搶紅了眼！ 網友熱議「7大中秋月餅」排行榜 不二坊蛋黃酥聲量最高

好市多 巧克力 蛋糕

相關新聞

賞月就搭21Plus「中秋好食雞」！ 高雄人搶吃「you成炸雞」開幕現折101、+1元送手工炸薯片

賞月就搭21Plus「中秋好食雞」！ 高雄人搶先吃「you成炸雞」開幕現折101、+1元送手工炸薯片

好吃到欲罷不能？ 好市多「鮮奶油蛋糕」貼錯標籤 剩1塊她才驚覺：說好的巧克力呢

好吃到欲罷不能？ 好市多「鮮奶油蛋糕」貼錯標籤 剩1塊她才驚覺：說好的巧克力呢

星巴克 X Disney搶先購！21款俏皮新品 9月19日同步上市

今年秋天備受矚目的聯名，星巴克與Disney迪士尼攜手合作，首次推出復古懷舊系列「Relive the Magic To...

「這一家」搶紅了眼！ 網友熱議「7大中秋月餅」排行榜 不二坊蛋黃酥聲量最高

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「中秋月餅」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的中秋月餅排行。

穿浴衣品蟹8折、原燒肉品大增量！王品旗下4餐廳優惠

炎夏漸去，近日略有入秋的舒爽感，此時也值海鮮盛產的時節，王品旗下餐廳推出秋季優惠。包括9/23前穿浴衣至「藝奇和牛岩板燒...

甜點控衝了！ Mister Donut甜甜圈買6送3、好丘精品級貝果誕生、ORIGIN巧克力風味輪快閃華山

甜點控必追！ Mister Donut甜甜圈買6送3、好丘精品級貝果誕生、ORIGIN巧克力風味輪快閃華山

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦