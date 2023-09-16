好吃到欲罷不能？ 好市多「鮮奶油蛋糕」貼錯標籤 剩1塊她才驚覺：說好的巧克力呢

知名美式賣場好市多（Costco）除了販賣多種類日常用品，甜點部門也經常推出各式甜點、麵包，一名網友分享，她到好市多買了一顆「巧克力鮮奶油蛋糕」，回家開心品嚐，直到吃到剩一小塊時，才發現驚覺1件事「說好的巧克力呢」，頓時讓她哭笑不得！

網友15日在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團表示，她到好市多買了一顆巧克力鮮奶油蛋糕，回家後便開心享用，結果吃到剩下一點才想到「我不是買巧克力鮮奶油蛋糕嗎？巧克力在那裡？」，從貼出的照片能看見，標籤貼紙寫著「10吋巧克力鮮奶油蛋糕」，蛋糕外層僅裹了一層鮮奶油，但完全沒看到巧克力的蹤跡。

圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團

她也表示「蛋糕其實不錯吃，而且也差不多吃完了，沒有想退貨，只是很疑惑說好的巧克力呢？」貼文引起網友紛紛談笑討論，「巧克力在貼紙上」、「白巧克力」、「10吋巧克力應該是牌子」、「應該叫10吋『沒』巧克力鮮奶油蛋糕」、「巧克力是甜點師傅的名字啦」、「看來真的很好吃！吃得整個忘我了」。

隨後原PO在留言區補充，「拿的時候是看標籤拿的，認為是巧克力。還以為是新配方，外白內黑，想試試看」。網友直接點出「貼錯貼紙了吧」、「裝錯無誤，因為標示裡根本沒有水果啊」、「應該是工作人員忙中有錯，以至讓盒子錯置了」。

圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團

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