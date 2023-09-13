快訊

高虹安爭議連環爆 柯文哲：不護短 黨內新制度剛好查一查

傳郭台銘副手口袋名單有3人 她未必是首選卻是最佳救援？

好市多自有品牌出事！氣泡水混入塑料異物 衛福部證實2批產品需回收

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限時「紅果小姐」買1送1！ CoCo推全新「茶色生香」輕乳茶 搭魔法吸管喝茶更香

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

手搖好康又來囉！CoCo都可「週三好友日」祭出人氣消暑「紅果小姐」第二杯0元優惠，也等同於是買一送一，另外還有全新「輕乳茶」系列上市，並祭出神秘小物「魔法吸管」，喝一口讓茶香餘韻長留口中，快來試試看。

手搖控都知道的CoCo都可「週三好友日」，本週推出火龍果搭配上酸甜的柳橙，與清爽滑順的優酪乳巧妙結合的「紅果小姐」，豐富的維他命幫助體力消化更順暢，把握今日上CoCo都可官方LINE領取好友日限定「第二杯0元優惠券」，購買紅果小姐大杯飲料，立即享有買一送一，好康快趁今天衝了。

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

CoCo推出全新「茶色生香」2款輕乳茶系列，「沐春風」以細膩鮮奶香氣融合茉莉綠茶，滑順口感加口齒回甘同步感受茉莉香氣；「日落錫蘭」馥郁香氣的玫瑰紅茶融合茶香、乳香及花香集於一杯。

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

趁著輕乳茶推出再搭配「茶色生香專屬造型紙杯」，更加增添品味生活的簡單儀式感，另外還有神秘小物首次推出，品茶專用的「增香吸管」，以專屬使用三孔小口徑設計吸管，吸下一口輕乳茶延長香氣在口腔的停留時間，可加強化輕乳茶的濃郁香氣，絕不可錯過的品茶神奇魔法！

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

延伸閱讀：

連續18天買一送一！ 春陽茶事「柚香烏龍、鳳梨蜜烏龍」 快喝最應景中秋手搖飲

肯德基爺爺有新招！ 「爺爺的日式食堂」即將開張 神秘新品「KORO-KARA」9／19幸福上桌

CoCo 買一送一 手搖 綠茶

相關新聞

限時「紅果小姐」買1送1！ CoCo推全新「茶色生香」輕乳茶 搭魔法吸管喝茶更香

限時「紅果小姐」買1送1！ CoCo推全新「茶色生香」輕乳茶 魔法吸管喝茶更香

連續18天買一送一！ 春陽茶事「柚香烏龍、鳳梨蜜烏龍」 快喝最應景中秋手搖飲

最應景中秋手搖飲！ 春陽茶事「柚香烏龍、鳳梨蜜烏龍」連續18天買一送一

台灣星巴克也有了！「星巴克ｘ迪士尼」聯名商品9月19日開賣 「單店限定、全品項兩杯6折」系列活動一次看

台灣也正式官宣了！韓國星巴克攜手迪士尼推出一系列聯名商品，並於今(12)日開賣掀起討論熱度，而台灣星巴克也正式宣布，與迪士尼合推復古懷舊系列聯名限定商品，共有15款各式材質咖啡隨行杯、6款生活用品等實

抹茶＋韓式鬆餅！辻利茶舗×白狐院6款聯名甜點開賣

來自日本的百年抹茶品牌「辻利茶舗」，今秋與主打韓式鬆餅的「白狐院華夫餅」攜手，自即日起推出「辻利抹茶リコッタ(瑞可塔)布...

連7天買一送一！初韻「酪梨系手搖」買1送1，清新派「酪梨＋布丁」絕配必喝

酪梨系手搖買一送一！自基隆起家的連鎖手搖「初韻」主打水果創新飲品深受手搖控喜愛，為歡慶9月於饒河夜市開設旗艦門市，不僅推出「酪梨系列」新品，加碼7天買一送一優惠，邀請顧客共襄盛舉喝新品。 人氣手

秋日甜點報到！三品種地瓜打造「秋日甜薯祭」香甜薯泥奶油流淌、雙色甜薯拿鐵等你喝

來自東京表參道的人氣甜點店「杏桃鬆餅屋」推出秋日新品啦！香甜綿密的烤地瓜是許多人解饞的下午茶點心，這次「杏桃鬆餅屋」的「秋日甜薯祭」更是一次使用三種不同口感的地瓜與鬆餅搭配，更變成了飲料，把秋天的味道搬上桌，還同時攝取滿滿纖維幫助消化，趕緊揪朋友吃健康甜點去囉～

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦