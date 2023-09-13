限時「紅果小姐」買1送1！ CoCo推全新「茶色生香」輕乳茶 搭魔法吸管喝茶更香

手搖好康又來囉！CoCo都可「週三好友日」祭出人氣消暑「紅果小姐」第二杯0元優惠，也等同於是買一送一，另外還有全新「輕乳茶」系列上市，並祭出神秘小物「魔法吸管」，喝一口讓茶香餘韻長留口中，快來試試看。

手搖控都知道的CoCo都可「週三好友日」，本週推出火龍果搭配上酸甜的柳橙，與清爽滑順的優酪乳巧妙結合的「紅果小姐」，豐富的維他命幫助體力消化更順暢，把握今日上CoCo都可官方LINE領取好友日限定「第二杯0元優惠券」，購買紅果小姐大杯飲料，立即享有買一送一，好康快趁今天衝了。

圖／CoCo都可提供

CoCo推出全新「茶色生香」2款輕乳茶系列，「沐春風」以細膩鮮奶香氣融合茉莉綠茶，滑順口感加口齒回甘同步感受茉莉香氣；「日落錫蘭」馥郁香氣的玫瑰紅茶融合茶香、乳香及花香集於一杯。

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趁著輕乳茶推出再搭配「茶色生香專屬造型紙杯」，更加增添品味生活的簡單儀式感，另外還有神秘小物首次推出，品茶專用的「增香吸管」，以專屬使用三孔小口徑設計吸管，吸下一口輕乳茶延長香氣在口腔的停留時間，可加強化輕乳茶的濃郁香氣，絕不可錯過的品茶神奇魔法！

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