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連7天買一送一！初韻「酪梨系手搖」買1送1，清新派「酪梨＋布丁」絕配必喝
酪梨系手搖買一送一！自基隆起家的連鎖手搖「初韻」主打水果創新飲品深受手搖控喜愛，為歡慶9月於饒河夜市開設旗艦門市，不僅推出「酪梨系列」新品，加碼7天買一送一優惠，邀請顧客共襄盛舉喝新品。
人氣手搖「初韻」在極富盛名的饒河夜市開立旗艦門市，自開幕起吸引排隊人潮，為回饋顧客，特別於9/12至9/18連七日祭出「新品買一送一」活動，優惠品項有「酪梨優格」、「酪布是你」兩款新品，凡於活動當日12:00至20:00至全台初韻門市購買即享優惠。
而本次酪梨系列新品中，「酪布是你」取流行曲之諧音，在當季酪梨中加入整顆雞蛋布丁，綿密又滑順；而「酪梨優格」則搭配優酪乳，帶有些微冰沙口感，為清爽解膩首選。酪梨控們都準備手刀開喝啦！
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