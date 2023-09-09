星巴克又買1送1了！星冰樂領軍９大超人氣飲品隨心選 不怕選擇困難３款推薦先收藏

開喝星冰樂啦！星巴克優惠又一波，本次也是大家最愛的好友分享買一送一，雖然不是全品項，但咖啡、那堤、星沁爽及人氣星冰樂都包含其中，一次喝兩杯才過癮。此外，udn小編也將超好評的三款飲品推薦給大家，週一準備開喝囉！

圖／星巴克咖啡同好會

星巴克「指定品項好友分享日」將於9/11、9/12接連登場，主打夏末不可錯過的必喝飲品，凡於活動當日11:00-20:00至星巴克門市購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的指定飲料，即享買一送一，優惠飲品包含冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂等經典必喝。

圖／星巴克咖啡同好會

沒有想法、不知道要點什麼的朋友看過來！「福吉茶那堤」、「醇濃抹茶那堤」及「醇濃抹茶星冰樂」是小編整理推薦聲最高的三款飲品。網友狂讚的「福吉茶那堤」喝得到日本焙茶與牛奶的香濃綿滑；而抹茶腦袋則有抹茶那堤及抹茶星冰樂兩種選擇，抹茶滋味濃郁滑順不苦澀，不嗜甜者建議點餐時可向店員說只要壓一下糖漿，低負擔輕鬆喝。

福吉茶那堤人氣不減深受顧客喜愛。圖／星巴克官網

抹茶控都愛的醇濃抹茶那堤及醇濃抹茶星冰樂。圖／星巴克官網

延伸閱讀：

．只有一天！7-ELEVEN「思樂冰」果漾蘋果風味蘇打口味買1送1

．7家手搖優惠喝起來！ 星巴克「玉兔抱月」、85℃「多多綠」第2杯10元、「麻古Xmomo」甜蜜滿額禮快追