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秋日甜點報到！三品種地瓜打造「秋日甜薯祭」香甜薯泥奶油流淌、雙色甜薯拿鐵等你喝

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／杏桃鬆餅屋官網、圖／ UZNA OMOM 杏桃鬆餅屋臉書
圖／杏桃鬆餅屋官網、圖／ UZNA OMOM 杏桃鬆餅屋臉書

來自東京表參道的人氣甜點店「杏桃鬆餅屋」推出秋日新品啦！香甜綿密的烤地瓜是許多人解饞的下午茶點心，這次「杏桃鬆餅屋」的「秋日甜薯祭」更是一次使用三種不同口感的地瓜與鬆餅搭配，更變成了飲料，把秋天的味道搬上桌，還同時攝取滿滿纖維幫助消化，趕緊揪朋友吃健康甜點去囉～

圖／杏桃鬆餅屋官網
圖／杏桃鬆餅屋官網

圖／杏桃鬆餅屋官網
圖／杏桃鬆餅屋官網

主打薄、厚兩種不同口感鬆餅的「杏桃鬆餅屋」，進入秋天便推出了「秋日甜薯祭」主題食材，使用了台農57號、台農66號還有紅皮種的日本種栗子地瓜，三種地瓜分別表現出淡紫、金黃、淡黃三種顏色，也帶來了不同層次的天然甜味及特有的風味，再搭配香氣飽滿的香草冰淇淋以及濃郁卻清爽的北海道鮮奶油，還有Q彈的地瓜圓跟芋圓點綴，口感更是再上一層，無論是喜歡薄鬆餅或是厚鬆餅的口感，都能吃得到！

圖／杏桃鬆餅屋官網
圖／杏桃鬆餅屋官網

除了鬆餅，連飲料也使用了這次的主題食材-地瓜，推出「雙色甜薯拿鐵」，不只有口感綿密如奶昔的地瓜泥，冷喝熱喝都適合，也沒漏掉放上地瓜圓跟芋圓，是飲料也是甜點，吃完鬆餅可別忘了來上一杯延續秋天甜甜的餘韻～

杏桃鬆餅屋

大直美麗華店

地址：台北市中山區敬業三路22號B1，大直美麗華

電話：02-85020929

SOGO復興店

地址：台北市大安區忠孝東路三段300號5樓

電話：02-87723030

中壢大江店

地址：桃園市中壢區中園路二段501號GB，大江國際購物中心

電話：03-4680333

圖／ UZNA OMOM 杏桃鬆餅屋臉書
圖／ UZNA OMOM 杏桃鬆餅屋臉書

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