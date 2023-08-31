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香草甜蚵仔麵線！超人氣甜品店首推「蚵仔麵線蒙布朗」衝擊視味覺，網驚呆：放蚵仔超狂

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／瑰季 手作甜品粉絲專頁
圖／瑰季 手作甜品粉絲專頁

甜的蚵仔麵線！板橋超人氣冰淇淋專賣「瑰季 手作甜品」於8月快閃南西新光三越，販售「生搾蒙布朗」瀑布甜點，並推出快閃櫃限定「蚵仔麵線蒙布朗」，每日限量20份，同時帶來視覺與味覺的雙重衝擊，讓網友直呼「太神奇了」、「上面放蚵仔超狂」。

圖／瑰季 手作甜品粉絲專頁
圖／瑰季 手作甜品粉絲專頁

圖／瑰季 手作甜品粉絲專頁
圖／瑰季 手作甜品粉絲專頁

板橋「瑰季 手作甜品」是許多新北人的吃冰首選，每週都會推出特殊口味霜淇淋。而店家也在8月快閃南西新光三越B2，主打「生搾蒙布朗」瀑布甜點，因有不少網友笑稱店家的蒙布朗像麵線，讓老闆靈機一動，大玩創意梗打造「蚵仔麵線蒙布朗」，將以香草醬汁醃漬的廣島牡蠣放在栗子蒙布朗上，牡蠣Q彈軟嫩，與香甜栗子泥及香草冰淇淋交融，年度最佳視覺衝擊甜點非它莫屬。

瑰季大玩創意推出「蚵仔麵線蒙布朗」。圖／瑰季 手作甜品粉絲專頁
瑰季大玩創意推出「蚵仔麵線蒙布朗」。圖／瑰季 手作甜品粉絲專頁

除了每日限量20份的話題甜點「蚵仔麵線蒙布朗」外，快閃櫃也有經典人氣「小山園抹茶蒙布朗」，栗子中加入丸久小山園抹茶粉製成抹茶蒙布朗，搭配底層的抹茶冰淇淋、紅豆泥及抹茶餅乾碎片，抹上加抹但不苦澀，最後放上一顆手工熬煮的栗子澀皮煮，直接開動享用道地日式甜點啦！

圖／瑰季 手作甜品粉絲專頁
圖／瑰季 手作甜品粉絲專頁

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