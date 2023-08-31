香草甜蚵仔麵線！超人氣甜品店首推「蚵仔麵線蒙布朗」衝擊視味覺，網驚呆：放蚵仔超狂

網友笑稱被壽司耽誤的甜點店「壽司郎」又有新甜點啦！台灣壽司郎粉絲專頁貼出一則動態，原來是「壽司郎特製和風布丁」新登場，這款新布丁是期間限定供應，實際販售以各門市狀況為主，想吃布丁的朋友不妨去壽司郎碰碰

2023-08-30 11:30