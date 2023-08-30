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芋頭控暴動！Beard papa's「芋泥奶霜泡芙」9月限定必吃、全聯阪急麵包「4款芋頭季新品」要吃爆

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／全聯阪急麵包粉絲專頁、Beard papa's提供
圖／全聯阪急麵包粉絲專頁、Beard papa's提供

有夠療「芋」！日本No.1泡芙專賣店「Beard papa's」9月限定新口味出爐，9月將推出芋頭控引頸期盼的「芋泥奶霜泡芙」，加碼再推「芋泥奶霜派」限店販售，濃郁芋香搭配鮮奶油製成誘人內餡，甜點控不容錯過！而全聯阪急麵包也推出「芋頭季」，還有與小美冰淇淋聯名的美味麵包，讓芋頭控吃一口就大呼「好幸福」。

圖／Beard papa's提供
圖／Beard papa's提供

Beard papa's日式泡芙工房9月限定「芋泥奶霜泡芙」，選用大甲檳榔心芋頭、優質發酵奶油與鮮奶油製成順口泡芙餡，鬆軟口感內餡綿密絲滑，加上芋香及奶香交織大加分，濃郁又不失清爽，吃完讓人意猶未盡。此外，本月還加碼推雙倍濃「芋」的「芋泥奶霜派」，蓬鬆手工派皮包入芋泥，經過烘烤香氣四溢，再填入芋泥奶霜內餡，口口都是雙倍療癒。值得注意的是，微風台北車站店、台中三井LaLaport店、高雄漢神巨蛋店無販售「芋泥奶霜派」，但仍有供應芋泥奶霜系列泡芙喔！

圖／Beard papa's提供
圖／Beard papa's提供

而全聯阪急麵包「芋頭季」也來啦！再度攜手「小美冰淇淋」推出芋頭聯名，包含「小美芋泥夾心」、「小美芋香珍珠丹麥捲」，還有經典重現的「香芋丹麥」及超人氣「芋香核桃歐包」，統統吃得到芋香及芋頭本體，每個也都只要39元，澱粉腦袋受不了每款都先拿一個開吃啦！

圖／全聯阪急麵包粉絲專頁
圖／全聯阪急麵包粉絲專頁

圖／全聯阪急麵包官網
圖／全聯阪急麵包官網

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