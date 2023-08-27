怎麼吃？全家「蜂蜜檸檬脆皮泡芙」爆餡吃得好狼狽，網最推「一吃法」方便且更美味
全家minimore甜點是不少人想吃點心時的首選，近日有網友在臉書社團分享「蜂蜜檸檬脆皮泡芙」，原PO透露一看到新泡芙就讓他好心動，酸度適中不會過甜，但同時也發問向大家請教「怎麼吃」，吸引網友留言分享獨門吃法。
有網友分享，全家minimore「蜂蜜檸檬脆皮泡芙」酸甜剛好，檸檬系列也頗受好評，同時向網友們提問「大家都怎麼吃這個泡芙？」原來是因為一口咬下就會爆餡，讓原PO吃得有些困難跟狼狽，也不想浪費可口內餡，因此引來不少人解答分享自己的吃法，像是「拿水果刀切一半」、「泡芙拿倒著咬」、「當成吃小籠包，湯汁(內餡)吸出來」，留言中「冷凍再吃」的推薦聲多，不僅不會爆餡流出，吃起來還多了冰淇淋的口感。此外，也有網友大讚這款泡芙「超好吃，回購n次」，一併推薦給喜歡吃泡芙的朋友。
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