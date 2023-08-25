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芋泥腦袋受不了！麥當勞「芋見冰淇淋」領軍4新品太夢幻　陸網流口水：趕緊開炫

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／小紅書@麥當勞
圖／小紅書@麥當勞

這個紫色太誘人了！大陸麥當勞甜品站推出新冰品，這次主打「甜甜芋泥」，有甜甜芋見聖代、甜甜芋見麻糬麥旋風(冰炫風)及甜甜芋見蛋捲冰淇淋，粉嫩紫色外型超夢幻，新品上市的消息一出，就吸引不少網友表示「芋頭腦袋真的抵抗不住」、「流口水」。

圖／小紅書@麥當勞
圖／小紅書@麥當勞

圖／小紅書@麥當勞
圖／小紅書@麥當勞

芋泥控暴動！大陸麥當勞甜品站最新推出「甜甜芋見」系列冰品，包含甜甜芋見蛋捲冰淇淋、甜甜芋見麻糬麥旋風，以及草莓、巧克力兩種風味的甜甜芋見聖代。甜品站限定的甜甜芋見蛋捲冰淇淋，吃得到香濃芋頭風味，絲滑口感讓人一口接一口；而甜甜芋見麻糬麥旋風則多了芋頭甜醬、麻糬顆粒及OREO餅乾碎，口感層次超豐富，夏日吃上一杯消暑又過癮。

圖／小紅書@麥當勞
圖／小紅書@麥當勞

圖／小紅書@麥當勞
圖／小紅書@麥當勞

許多大陸網友看到新品消息，紛紛回應「好可愛的紫色」、「芋泥腦袋狂喜」、「趕緊炫我嘴裡」等。此外，即日起至9/5還有甜品站全線冰淇淋產品買一送一的好康，人在大陸或要去玩的朋友不妨嘗鮮打卡看看囉！

圖／麥當勞中國官方微博
圖／麥當勞中國官方微博

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