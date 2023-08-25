芋泥腦袋受不了！麥當勞「芋見冰淇淋」領軍4新品太夢幻　陸網流口水：趕緊開炫

七夕最萌聯名！大陸知名咖啡品牌「瑞幸咖啡」在今年七夕再度攜手韓國畫師筆下的「線條小狗」推出「黑鳳梨系列」新飲品，以及一系列可愛療癒的聯名杯套、紙袋和貼紙等周邊，不少人在今(14)日開賣就直衝門市，紛紛

2023-08-14 15:29