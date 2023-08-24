超商化身甜點店！盤點便利商店「6款話題新品」，甜點變奶茶、童年卡通新聯名、超強泡芙統統有
便利商店太好買！各大超商不時推出人氣聯名、上架新品，讓人每每逛起來都好新鮮。近期，7-ELEVEN及全家便利商店也上架許多話題新品，特別是甜點、冰品及飲料，讓甜點控、飲料控都不需要特地探店，只要到鄰近的超商挖寶就能一飽口福，輕鬆解鎖日常小確幸！
《7-ELEVEN》
⬤ 古典玫瑰園「英式羅亞奶茶」
超商版精品奶茶喝起來！古典玫瑰園再度攜手福樂鮮乳新推「英式羅亞奶茶」，並於7-ELEVEN獨家開賣，每一口都喝得到佛手柑、茶香及奶香超驚豔，現在還有兩件8折的優惠，銅板價先開喝。
⬤ 昂舒巴黎 X 呂昇達老師「法式檸檬泡芙」
甜點控必買！小七獨家推出昂舒巴黎 X 呂昇達老師「法式檸檬泡芙」，滿滿檸檬內餡帶著酸甜香，外層檸檬巧克力包裹讓外皮更酥脆，吃過的網友都大讚「超好吃」，架上看到就得先拿，不然一轉眼可就沒有囉！
⬤ 麵包超人聯名麵包
童年回來了！7-ELEVEN與人氣卡通麵包超人推出3款超可愛的聯名麵包，有迷你甜心軟法、迷你法式吐司及迷你牛奶棒，包裝上的麵包超人圖樣讓人看了就好懷念，麵包超人代言麵包真的有夠接地氣啦！
《全家便利商店》
⬤ 正面奶酥「奶酥奶茶」
奶酥界的精品「正面奶酥」進軍奶茶市場推出「奶酥風味奶茶」，味道香濃口感滑順，但有清新奶酥香氣，即日起至9/5在全台全家便利商店限定販售，奶茶控手刀嘗鮮去！
⬤ mini more薄荷巧克力甜點
全家mini more甜點深受甜點控歡迎，最新推出「薄荷巧克力」系列甜點，像是薄荷巧可麗餅乾三明治、薄荷巧克力脆皮泡芙等，濃郁的可可味配上清新薄荷，甜度適中又清爽，薄巧派先衝全家掃貨就對啦！
⬤ 再睡5分鐘「小冰杯」
人氣手搖「再睡5分鐘」還原招牌飲品「棉被午茉綠」及「日安紅濃茶歐蕾」變身沁涼冰品「小冰杯」，不僅吃得到獨門茶香與尾韻，搭配焦糖脆粒，濃郁不膩剛剛好。即日起至9/5還有任選冰品兩件8折、三件75折的優惠，兩種口味一次Get。
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