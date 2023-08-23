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台大公館美食＋1！人氣「竹炭花生捲冰」進軍台北慶滿月，拍照打卡加評論0元開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／迷路。麋鹿 糖藝鋪粉絲專頁
圖／迷路。麋鹿 糖藝鋪粉絲專頁

台北吃得到！自旗山起家的「迷路。麋鹿 糖藝鋪」主打傳統與創新結合的花生捲冰，也在高雄大港閱冰活動吸引排隊人龍。而店家現在進軍台北，進駐台北公館商圈，為慶開幕滿月加碼再推「花生捲冰免費吃」的好康，跟著udn小編一起看看如何0元開吃吧！

圖／迷路。麋鹿 糖藝鋪粉絲專頁
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圖／迷路。麋鹿 糖藝鋪粉絲專頁
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圖／迷路。麋鹿 糖藝鋪粉絲專頁
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台大公館美食再加一！「迷路。麋鹿 糖藝鋪」北上插旗公館商圈，招牌「竹炭花生捲冰」使用獨創的竹炭春捲皮，搭配奶香冰淇淋、靈魂香菜及現刨花生粉，看似平凡無奇卻有讓人上癮的魔力。

即日起至8/27為慶祝台北店開幕滿月，店家特別推出花生捲冰優惠，只要滿足「IG發商品照公開貼文或限動，標記店家並打卡公館商圈、Google map給予星星評論、當日購買時手上有鄰居店家商品」以上三步驟任一條件可享「花生捲冰一捲半價」，而滿足兩者即可「免費」享用花生捲冰，每人僅適用一捲且限免費一次，把握優惠省荷包吃起來！

圖／迷路。麋鹿 糖藝鋪粉絲專頁
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圖／迷路。麋鹿 糖藝鋪粉絲專頁
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迷路。麋鹿 糖藝鋪 台北店

地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷8弄3-5號（台大公館商圈 藍家割包旁第4間）

營業時間：14:00-22:00

迷路。麋鹿 糖藝鋪粉絲專頁

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公館美食 香菜 冰淇淋

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