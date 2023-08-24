Bye Bye Blues「義式脆餅買1送1」緊接加開2000罐！首100名再免費吃生乳捲

來自義大利米其林一星主廚的「Bye Bye Blues」甜點店，在台南掀起一股甜點風潮。近日隆重推出限量2000罐的義式脆餅買一送一活動，然而卻因大勢搶購熱潮讓不少消費者因沒買到而抱怨連連，對此業者毅然「阿莎力」特別加開8月26日及27日買一送一的優惠。更值得期待的是，前100名幸運兒還能免費獲得精緻的生乳捲，快把日期記下來準備開搶了！

圖／自Bye Bye Blues臉書粉專提供

「Bye Bye Blues」其實靈感源自義大利，由派翠西亞‧班妮狄托（Patrizia di Benedetto）女主廚所領銜，她更曾在義大利獲得米其林一星的殊榮。在台南開店後，以其經典之作如貝殼酥（sfogliatelle）和卡諾里（Cannoli）引發話題，開幕初期的排隊盛況可謂驚人。因此先前8月中推出的「義式脆餅」買一送一，限量2000桶幾乎秒殺售罄，才造成部分消費者對於未能搶購到感到遺憾。

圖／自Bye Bye Blues臉書粉專提供

面對消費者心聲，業者果斷決定加開，8月26日及27日兩日讓更多人有機會一嚐滋味，且首100名更可免費兌換生乳捲。此外，其他商品也將推出八折的超值優惠，勢必再度掀起一波甜點搶購風潮。無庸置疑，「Bye Bye Blues」將持續引領台南的甜點愛好者探索味覺的極致享受。

圖／自Bye Bye Blues臉書粉專提供

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