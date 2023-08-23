甜點控必掃貨！7-11昂舒巴黎 X 呂昇達老師「法式檸檬泡芙」新上架，「酸甜滋味＋香濃脆皮」掀搶購風潮

甜點控快衝小七！7-ELEVEN又上架新甜點啦，本次是昂舒巴黎攜手烘培名師呂昇達老師合推「法式檸檬泡芙」，酸甜滋味搭配檸檬香氣，飯後來上一個好滿足。而呂昇達老師也在粉絲專頁宣布好消息，吸引不少網友回應「太棒了，我現在就出門去買」、「今天下班手刀衝去買」表示對新品的支持。

圖／呂昇達老師的烘焙市集粉絲專頁

圖／呂昇達老師的烘焙市集粉絲專頁

超商化身甜點店！便利商店時常推出聯名甜點，引起許多打卡嘗鮮話題。7-ELEVEN最新推出昂舒巴黎 X 呂昇達老師「法式檸檬泡芙」，除了濃郁酸甜香的檸檬內餡誘人食欲外，外皮被檸檬巧克力包裹格外酥脆、口感豐富，屬於許多人最愛的「脆皮系列」。

而人氣烘焙名師呂昇達老師也在粉絲專頁透露，這款泡芙是歷經九個月的努力終於上市的成果，並試吃表示「真的很好吃」，吸引不少粉絲嘗鮮分享「買回家吃完了，讚！那個酸味剛剛好」、「很好吃！配咖啡更讚」、「超商就有老師做的烘焙，太讚了」，甚至還有海外的朋友回應「到台灣旅遊一定會買」、「希望香港可以買到！」等期待與許願呼聲，甜點控們先掃貨啦！

圖／呂昇達老師的烘焙市集粉絲專頁

昂舒巴黎 X 呂昇達老師「法式檸檬泡芙」販售資訊

販售通路：全台7-ELEVEN

售價：59元

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