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情人節這樣喝！七夕限定「手搖咖啡優惠」：翰林茶館珍奶買一送一、星巴克兩杯6折、85℃七夕套餐99元

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各品牌粉絲專頁
圖／各品牌粉絲專頁

七夕買一送一！明(22)天就是一年一度的七夕情人節，許多餐飲業者祭出浪漫優惠，邀請有情人們共同歡度節日。手搖飲、星巴克85℃也推出好康，像是珍奶買一送一、星巴克兩杯6折，還有蛋糕飲料組百元有找，七夕就要優惠吃甜甜！

⬤ 翰林茶館

圖／翰林茶館粉絲專頁
圖／翰林茶館粉絲專頁

翰林茶館於七夕情人節當日(22)推出一日限定「特大杯熊貓珍奶買一送一」外帶優惠，凡於今(21)日至APP領券即可在8/22於全台門市使用，一次喝得到黑白兩種珍珠，經典飲品一人一杯喝起來。

⬤ 迷客夏

圖／迷客夏粉絲專頁
圖／迷客夏粉絲專頁

即日起至8/23，凡於活動期間每日下午兩點至六點至迷客夏門市購買「大杯單茶拿鐵系列（紅／綠／烏／青／／麥）」即贈「琥珀高峰烏龍」，每日限時四小時、每筆訂單限贈一杯。

⬤ 星巴克

圖／摘自星巴克咖啡同好會粉絲專頁
圖／摘自星巴克咖啡同好會粉絲專頁

即日起至8/22，凡於活動期間至星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱一致的飲料，可享兩杯6折優惠。而8/22七夕情人節當天於門市單筆消費滿1,314元，還可獲得進口空運玫瑰花一支，數量依門市現場為主，贈完為止。

⬤ 85℃

圖／85℃提供
圖／85℃提供

8/22七夕情人節當日，全台85℃推出「指定切片蛋糕飲料組」特價99元優惠(原價最高112元)，有提拉米蘇、黑森林、草莓蒙布朗等多達12款切片蛋糕及黑糖珍珠厚奶茶、海岩紅茶、厚焙奶烏等9種飲料可自由搭配。此外，情人節當天前1,000名消費七夕指定套餐的會員再贈14天LINE TV免費追劇體驗序號一組。

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情人節 七夕 85℃ 迷客夏 蛋糕 買一送一 星巴克 珍奶

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