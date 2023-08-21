粉色是什么味道？七夕限定「荔枝玫瑰奶茶」打造療癒小粉杯、抱抱公仔　網讚：美到窒息

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聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／奈雪的茶官方微博
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手搖飲太會了！大陸手搖品牌「奈雪的茶」時常推出聯名新品，繼與大陸仙俠劇《玉骨遙》聯名後，本次看準情人節商機，特別推出七夕新品「荔枝玫瑰水牛乳奶茶」，並於今(21)日正式開賣，一整個粉嫩外型超夢幻，還能一次喝到花香、果香及奶香，打造嗅覺、味覺與視覺的三重享受。

圖／奈雪的茶官方微博
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大陸手搖飲「奈雪的茶」推出最新七夕限定「荔枝玫瑰水牛乳奶茶」，融合荔枝與玫瑰香氣，搭配濃醇奶香與好茶，每一口都好滑順。此外，奈雪也同步打造「荔枝玫瑰小粉杯」、「粉你的心抱抱公仔」及「荔枝玫瑰小粉袋」等可愛周邊，只要購買新飲品就能獲得「荔枝玫瑰小粉杯」，讓許多網友直呼「想擁有小粉系列」、「救命！這個粉色調得好深入人心啊！」、「美到窒息」，勢必將再掀起一波瘋搶熱潮。

圖／奈雪的茶官方微博
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