快訊

西班牙奪冠女足世界盃！全隊如何突破「教練陰影」？

沒颱風登陸破4年紀錄！彭啟明：國際估今年29颱 「且半數強颱」

恐怖！韓女公園內遭陌生男子性侵、手指虎狂毆命危極慘 爆心寒內情

強強聯手！CoCo x 統一木瓜牛乳「拍拍拍呀」新品上線，好友日現享買一送一

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

國民飲料「木瓜牛乳」聯名了！人氣手搖品牌「CoCo都可」攜手經典飲品「統一木瓜牛乳」共同推出「拍拍拍呀」兩款創意新品，打造今夏限定清爽新滋味。而本週三8/23也將迎來好友日，還有獨家憑券享第二杯0元好康，準備開喝～

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

連鎖手搖飲「CoCo都可」創意推新品，本次與「統一木瓜牛乳」合作推出夏日限定「拍拍拍呀牛乳」及「拍拍拍呀綠牛乳」兩款新品，「拍拍拍呀綠牛乳」融合經典木瓜牛乳、西谷米及布丁等台灣味，再加入清新茉莉綠茶，增添花香尾韻，讓人一口接一口，一不注意就炫完一杯。

而本週三(23)的好友日也順應新品推出，特別祭出「拍拍拍呀綠牛乳」憑券第二杯0元的優惠，只要在8/23當日於CoCo都可Line官方帳號領券後，至都可訂購買新品即享好康，數量有限，售完為止唷！

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

CoCo都可 「拍拍拍呀」新品販售資訊

販售門市：全台門市（部分門市不販售）

售價：拍拍拍呀牛乳70元/大杯、拍拍拍呀綠牛乳70元/大杯

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

延伸閱讀：

店員凍未條啦！中壢「茶の魔手」開幕8天　急宣佈店休

奶茶控要喝！古典玫瑰園「英式羅亞奶茶」7-11獨賣　「兩件8折」先掃貨、先喝道「玫瑰奶蓋」同步上市

CoCo 奶茶 手搖 買一送一 布丁

相關新聞

強強聯手！CoCo x 統一木瓜牛乳「拍拍拍呀」新品上線，好友日現享買一送一

國民飲料「木瓜牛乳」聯名了！人氣手搖品牌「CoCo都可」攜手經典飲品「統一木瓜牛乳」共同推出「拍拍拍呀」兩款創意新品，打造今夏限定清爽新滋味。而本週三8/23也將迎來好友日，還有獨家憑券享第二杯0元好

奶茶控要喝！古典玫瑰園「英式羅亞奶茶」7-11獨賣　「兩件8折」先掃貨、先喝道「玫瑰奶蓋」同步上市

奶茶控衝超商喝！英式下午茶第一品牌「古典玫瑰園」曾與福樂鮮乳攜手合推超商版奶茶，掀起一股搶喝風潮。今年則再次與福樂鮮乳合作，全新推出好喝到爆的「英式羅亞奶茶」，並在7-ELEVEN獨家開賣，8/23就

7-ELEVEN限時4天推「七夕浪漫傳情」快閃優惠！限量「To b. by agnès b.經典冰可可飲品」快搶喝

迎接浪漫七夕情人節，為滿足戀人們傳送情意需求，7-ELEVEN打造超越消費者期待的生活服務平台，除了統一集團同步在7-E...

限時3天！全家便利商店「Fami!ce霜淇淋、特大杯拿鐵」買1送1

全家便利商店今年歡慶35週年，為了與消費者分享喜悅，8月18日至8月20日限時3天推出Fami!ce全家霜淇淋優惠，使用...

咀嚼控解渴必點！TEA TOP七夕新品「白月光QQ」，清爽開喝再抽韓國來回機票

七夕喝一杯！連鎖人氣手搖飲「TEA TOP第一味」為迎一年一度的七夕情人節，特別推出全新飲品「白月光QQ」，不光擁有浪漫的品名，就連喝起來也格外清爽順口。同時，還有品牌18週年慶抽獎活動，除了各面額飲

夢幻告白神器！7-11「最浪漫冰棒」撞色漸層獨一無二，79折開吃來自立陶宛的濃郁香草冰淇淋

每支都是獨一無二！七夕情人節將至，許多商家紛紛推出應景又浪漫的商品，現在冰棒也化身告白神器，這款「漸層愛心冰棒」不僅擁有超美的撞色漸層，吃起來更是香濃好入口，全台7-ELEVEN都買得到，還有嘗鮮79

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦