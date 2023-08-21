強強聯手！CoCo x 統一木瓜牛乳「拍拍拍呀」新品上線，好友日現享買一送一
國民飲料「木瓜牛乳」聯名了！人氣手搖品牌「CoCo都可」攜手經典飲品「統一木瓜牛乳」共同推出「拍拍拍呀」兩款創意新品，打造今夏限定清爽新滋味。而本週三8/23也將迎來好友日，還有獨家憑券享第二杯0元好康，準備開喝～
連鎖手搖飲「CoCo都可」創意推新品，本次與「統一木瓜牛乳」合作推出夏日限定「拍拍拍呀牛乳」及「拍拍拍呀綠牛乳」兩款新品，「拍拍拍呀綠牛乳」融合經典木瓜牛乳、西谷米及布丁等台灣味，再加入清新茉莉綠茶，增添花香尾韻，讓人一口接一口，一不注意就炫完一杯。
而本週三(23)的好友日也順應新品推出，特別祭出「拍拍拍呀綠牛乳」憑券第二杯0元的優惠，只要在8/23當日於CoCo都可Line官方帳號領券後，至都可訂購買新品即享好康，數量有限，售完為止唷！
CoCo都可 「拍拍拍呀」新品販售資訊
販售門市：全台門市（部分門市不販售）
售價：拍拍拍呀牛乳70元/大杯、拍拍拍呀綠牛乳70元/大杯
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