強強聯手！CoCo x 統一木瓜牛乳「拍拍拍呀」新品上線，好友日現享買一送一

每支都是獨一無二！七夕情人節將至，許多商家紛紛推出應景又浪漫的商品，現在冰棒也化身告白神器，這款「漸層愛心冰棒」不僅擁有超美的撞色漸層，吃起來更是香濃好入口，全台7-ELEVEN都買得到，還有嘗鮮79

2023-08-17 14:30