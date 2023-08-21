奶茶控要喝！古典玫瑰園「英式羅亞奶茶」7-11獨賣　「兩件8折」先掃貨、先喝道「玫瑰奶蓋」同步上市

奶茶控衝超商喝！英式下午茶第一品牌「古典玫瑰園」曾與福樂鮮乳攜手合推超商版奶茶，掀起一股搶喝風潮。今年則再次與福樂鮮乳合作，全新推出好喝到爆的「英式羅亞奶茶」，並在7-ELEVEN獨家開賣，8/23就近衝小七掃貨啦！

圖／古典玫瑰園粉絲專頁

古典玫瑰園再度攜手福樂鮮乳推出平價實惠的「英式羅亞奶茶」，將於8/23在7-ELEVEN正式上架。「英式羅亞奶茶」選用英國製茶大師的傳奇獨門調茶配方，搭配福樂香醇鮮乳，帶有獨特佛手柑、茶香及奶香，第一口就讓人驚豔。此外，新品上市同步加碼2件8折優惠，銅板價開喝高級奶茶好划算。

而古典玫瑰園旗下人氣手搖「先喝道」也將於8/23推出新品「玫瑰海鹽奶蓋」，品牌獨創使用特製「玫瑰露」調配的獨門風味，茶香搭配玫瑰奶蓋，鹹甜交融不膩，8/23至8/26還有第二杯半價，絕對是手搖控今夏打卡必喝。

圖／古典玫瑰園粉絲專頁

延伸閱讀：

．天母人等到了！排隊手搖「一沐日」插旗士林，網讚必點「招牌粉粿」：要喝爆

．「芒果季」最新手搖！ 春陽茶事推芒果青、可不可推芒果波登、麥吉抹茶+芒果一次滿足