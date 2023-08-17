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噁！ 好市多「Koh椰子汁」出包 剪開驚見「一團發霉物」 廠商回應了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝自好市多COSTCO官網、聯合報系資料照片(記者林俊良攝影)
圖／翻攝自好市多COSTCO官網、聯合報系資料照片(記者林俊良攝影)

好市多又出包了？ 炎炎夏日，許多人喜歡來杯清涼椰子水消消身體的暑氣。不過，日前民眾到知名美式賣場「好市多COSTCO」，購買賣場內販售的「Koh 純椰子汁」，竟發現椰子汁中有有半顆拳頭大小的異物，讓消費者覺得很誇張又噁心。經半個月後廠商回應，此沉澱物應是「黴菌」，好市多則表示，目前已請廠商處理問題，雙方還未達成共識！

圖／翻攝自好市多COSTCO官網
圖／翻攝自好市多COSTCO官網

根據《ETtoday新聞雲》報導，有民眾表示七月初購買椰子水回家，喝到其中一瓶時發現椰子水呈現淺橘黃色，且沈澱物非常多，但因瓶身上方有標示「沉澱物屬正常現象」，且商品並沒有過期，因此沒有多想。不過接著剪開包裝，發現竟有「半個拳頭大小」的異物出現！

當天隨即向好市多反映，並要求退費。經半個月調查，其所屬廠商寶貝國際回應，瓶中的「半個拳頭大異物」應是黴菌，推測為瓶身受到外力撞擊導致。

對此，台北市衛生局食藥科科長陳怡婷表示，會和廠商確認是否有消費者投訴，並了解消費者客訴相關內容、同時也會檢查同一批商品是否有相同狀況，全面釐清。；好市多稍早回應表示，「關於椰子水有異物問題，好市多於7月17日收到會員反應後，即通知廠商釐清問題和處理後續相關事宜」，但目前雙方還未達成共識，目前還在處理中。

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好市多 賣場 果汁 消暑

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