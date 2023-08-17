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一頭霧水賣啥？ 北市超大扛棒18年老店「魷魚+倒立豬」 內行解答：超好吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝路上觀察學院臉書社團(網友Peter Lee)
圖／翻攝路上觀察學院臉書社團(網友Peter Lee)

台灣小吃琳瑯滿目，店家為吸引買氣都會特別設計各種創意廣告。一名網友透露，他上班開車路過台北某處路口，看見大樓上貼著一幅巨大的「魷魚+倒立豬」帆布招牌，讓他一頭霧水好奇「店家究竟在賣什麼？」，貼文曝光後，迅速引發討論，更有內行在地人出面解答「這家料理好吃又清爽」。

圖／翻攝路上觀察學院臉書社團(網友Peter Lee)
圖／翻攝路上觀察學院臉書社團(網友Peter Lee)

原PO在「路上觀察學院」臉書社團分享照片，他日前路過台北市的信義路四段、四維路交接口時，看見大樓上貼著一個巨幅廣告，上面寫著「18年老店」，接著下方則是後製了「一隻大魷魚跟一隻倒立的粉紅豬」，完全沒有提示究竟是在賣什麼東西，讓他感到一頭霧水，特地上網發問「這到底是賣什麼啦？」

貼文引發討論後，引來將近萬名網友按讚，不少網友發揮創意留言「客家小炒」、「疣豬」、「豬立輪，厚魷魚」、「黃金豬排魷魚堡」、「豬魷拌飯」、「不會倒立的豬，我可是不賣的喔」、「老闆來一碗魷種你豬豬看」。

事實上，該店是赤肉羹和魷魚羹的專賣店，位於敦化南路和信義路口，也釣出在地人解答了，「這間店在信義路四段，是賣魷魚羹跟肉羹」、「老闆超有個性，好吃偏清爽的魷魚羹，但不算便宜」。

圖／翻攝路上觀察學院臉書社團(網友Eric Ya)
圖／翻攝路上觀察學院臉書社團(網友Eric Ya)

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