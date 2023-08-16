只賣2天！Lady M七夕限定「紅心芭樂千層」限量開賣，「粉嫩心型＋白色珍珠糖」甜蜜更加分

正中紅心！七夕情人節即將來臨，精品甜點Lady M也推出應景愛心蛋糕「心型紅心芭樂千層」，限時兩天販售，台北、新竹、台中門市都買得到，今年七夕來塊美味的造型蛋糕表心意吧！

心型紅心芭樂千層。圖／Lady M提供

Lady M時常於節日推出應景蛋糕，心型外觀讓不少人少女心爆發，今年特別推出七夕限定「心型紅心芭樂千層」，除了浪漫吸睛造型外，紅心芭樂果香濃郁，鏡面表層再灑上白色珍珠糖點綴，宛如珠寶盒般精緻，為七夕增添更多儀式感。

七夕限定「心型紅心芭樂千層」售價420元。圖／Lady M提供

而這款七夕「心型紅心芭樂千層」只在8/21及8/22兩日販售，販售門市有台北旗艦店、台北晶華店、遠百信義店、遠百竹北店、台中新光店、台中Lalaport店，每日限量供應，售完為止，想買可別錯過時間囉！

Lady M曾推出各式心型蛋糕，受到顧客搶購與喜愛。圖／Lady M提供

Lady M｜七夕限定「心型紅心芭樂千層」販售資訊

販售時間：8/21、8/22

販售門市：台北旗艦店、台北晶華店、遠百信義店、遠百竹北店、台中新光店、台中Lalaport店

注意事項：每日限量販售，售完即止；外帶每人限購2顆、內用一桌限購2顆；僅供門市現場購買，不提供預購、預留、電話預訂，無外送宅配服務

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