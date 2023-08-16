台北人要打卡！宜蘭爆紅「掌中粿」京站快閃至8月底，人氣「迷你粿＋霜淇淋」滿足甜點胃

星巴克邀你喝星冰樂！炎炎夏日最愛來杯冰涼飲料消暑一下，星巴克也特別推出「全飲料第二杯半價」優惠，限時兩天，不論是大人小孩都愛的各種星冰樂、上班族提神美式咖啡，還是順口茶瓦納統統有。 星巴克於8/

2023-08-16 11:00