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台北人要打卡！宜蘭爆紅「掌中粿」京站快閃至8月底，人氣「迷你粿＋霜淇淋」滿足甜點胃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／京站時尚廣場粉絲專頁、小食粑粉絲專頁
圖／京站時尚廣場粉絲專頁小食粑粉絲專頁

宜蘭爆紅伴手禮「掌中粿」快閃好評再延長，原定快閃京站至六月底的超人氣名店「小食粑」受到台北人的大力支持，延長快閃至8/31，陪大家度過這個炎炎夏日，把握最後機會打卡「掌中粿＋芝麻麵茶霜淇淋」。

圖／京站時尚廣場粉絲專頁
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圖／京站時尚廣場粉絲專頁
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宜蘭伴手禮名店「小食粑」快閃台北京站，好評延長快閃至8/31，讓台北人免跑宜蘭就能吃到超可愛「掌中粿」，以及洗版社群的「芝麻麵茶霜淇淋＋甜心布朗尼小茶粿」，除了現買現吃，想買禮盒也有優惠，京站快閃限定掌中粿禮盒「任選三盒88折」，有掌中粿六入組、小福粿串五入組可選，送禮自用兩相宜。

圖／小食粑粉絲專頁
圖／小食粑粉絲專頁

圖／小食粑粉絲專頁
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小食粑｜京站快閃店資訊

快閃期間：即日起至8/31

地址：京站時尚廣場 1F 台北轉運站（美珍香旁）

營業時間：週日至四 9:30-21:30、週五六 9:30-22:00

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