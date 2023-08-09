手搖控必追！「Yalkut養樂多 X 鶴茶樓」搶喝新品第2杯半價、「珍煮丹」搶救IG集氣抽500杯

星巴克最新星冰樂即將上線！星巴克將於8月9日全台門市推出「烤杏仁白巧克力系列」星冰樂及那堤，喝得到杏仁的堅果香濃及白摩卡醬的甜。除了祭出上市首五日的77折優惠外，還有「七夕雙杯組」等優惠，讓你開喝新品

2023-08-08 10:58