手搖控必追！「Yalkut養樂多 X 鶴茶樓」搶喝新品第2杯半價、「珍煮丹」搶救IG集氣抽500杯
手搖控不知不可！ 鶴茶樓搭上從小喝到大的國民飲料Yalkut養樂多，一口氣推出5款多多系列，每杯都加入完整的兩瓶養樂多，乳酸香氣超濃郁，8/10新品開賣還有第二杯半價優惠必追；而珍奶控最愛的「珍煮丹」針對IG帳號被停權推出了「集氣活動」，每人有機會獲得50張飲品兌換券！
鶴茶樓以鶴氏古法茶加上國民飲料Yalkut養樂多，一次推出多達５款多多系列，共有「藝伎紅茶多多」、「桂花烏龍多多」、英式柑橘香氣的「舶來多多」、「鶴頂紅茶多多」、「綠茶多多」，共有3款紅茶、1款烏龍、1款綠茶做為基底，每杯都加入完整的兩瓶養樂多，乳酸香氣超濃郁，還能加10元「榨檸檬原汁、蘆薈切粒」升級，讓愛酸人更愛不釋手。
鶴茶樓的多多系列將於8/10正式開賣，同步推出優惠，凡購買「鶴記多多系列」任選第二杯半價，每人限購兩組(限來店購買、價低折扣)。
珍煮丹近期由於IG帳號遭停權，自即日起推出飲料免費喝「祭品文」，只要轉發珍煮丹FB指定貼文圖片至IG限時動態，並且於限時動態寫下文字「Please return@truedantw」並標註@instagram帳號，完成後截圖傳至珍煮丹FB，將於8/15當天抽出10位集氣粉絲，每人就有機會獲得「50張珍煮丹飲品兌換券」，一口氣大方贈送500杯飲品，讓粉絲們盡情開喝。
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