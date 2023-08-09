快訊

郭台銘赴南投勘災「突然延期」原因曝 今派女兒深入部落慰問

頭痛、發燒7天後突死亡！傳30歲北部女感染腦膜腦炎 超罕見感染途徑曝光

手搖控必追！「Yalkut養樂多 X 鶴茶樓」搶喝新品第2杯半價、「珍煮丹」搶救IG集氣抽500杯

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

手搖控不知不可！ 鶴茶樓搭上從小喝到大的國民飲料Yalkut養樂多，一口氣推出5款多多系列，每杯都加入完整的兩瓶養樂多，乳酸香氣超濃郁，8/10新品開賣還有第二杯半價優惠必追；而珍奶控最愛的「珍煮丹」針對IG帳號被停權推出了「集氣活動」，每人有機會獲得50張飲品兌換券！

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓以鶴氏古法茶加上國民飲料Yalkut養樂多，一次推出多達５款多多系列，共有「藝伎紅茶多多」、「桂花烏龍多多」、英式柑橘香氣的「舶來多多」、「鶴頂紅茶多多」、「綠茶多多」，共有3款紅茶、1款烏龍、1款綠茶做為基底，每杯都加入完整的兩瓶養樂多，乳酸香氣超濃郁，還能加10元「榨檸檬原汁、蘆薈切粒」升級，讓愛酸人更愛不釋手。

鶴茶樓的多多系列將於8/10正式開賣，同步推出優惠，凡購買「鶴記多多系列」任選第二杯半價，每人限購兩組(限來店購買、價低折扣)。

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

珍煮丹近期由於IG帳號遭停權，自即日起推出飲料免費喝「祭品文」，只要轉發珍煮丹FB指定貼文圖片至IG限時動態，並且於限時動態寫下文字「Please return@truedantw」並標註@instagram帳號，完成後截圖傳至珍煮丹FB，將於8/15當天抽出10位集氣粉絲，每人就有機會獲得「50張珍煮丹飲品兌換券」，一口氣大方贈送500杯飲品，讓粉絲們盡情開喝。

圖／翻攝珍煮丹 Truedan臉書
圖／翻攝珍煮丹 Truedan臉書

延伸閱讀：

超萌皮卡丘霜淇淋！7-ELEVEN「夏日芒芒霜淇淋」寶可夢聯名杯登場 加碼限定支付「買1送1」開吃

16公尺Kitty穿花布衫！ 桃園地景藝術「Hello Kitty來作客」萌翻龍潭大池，夜間光雕秀+三麗鷗亮點必打卡

鶴茶樓 綠茶 珍煮丹 珍奶 手搖

相關新聞

手搖控必追！「Yalkut養樂多 X 鶴茶樓」搶喝新品第2杯半價、「珍煮丹」搶救IG集氣抽500杯

手搖控不知不可！ 鶴茶樓搭上從小喝到大的國民飲料Yalkut養樂多，一口氣推出5款多多系列，每杯都加入完整的兩瓶養樂多，乳酸香氣超濃郁，8/10新品開賣還有第二杯半價優惠必追；而珍奶控最愛的「珍煮丹」

「85℃ X 蠟筆小新」首度聯名！ 動感超人、野原一家全到齊

蠟筆小新來了！繼HELLO KITTY、寶可夢之後，85℃首度與蠟筆小新聯名，推出造型蛋糕、切片蛋糕各兩款，有趣的是，兩...

超萌皮卡丘霜淇淋！7-ELEVEN「夏日芒芒霜淇淋」寶可夢聯名杯登場 加碼限定支付「買1送1」開吃

超萌皮卡丘霜淇淋！7-ELEVEN「夏日芒芒霜淇淋」寶可夢聯名杯登場 加碼限定支付「買1送1」開吃

新品來了！星巴克「烤杏仁白巧克力系列」甜蜜上市，首五日77折開喝「烤杏仁白巧克力風味星冰樂、那堤」

星巴克最新星冰樂即將上線！星巴克將於8月9日全台門市推出「烤杏仁白巧克力系列」星冰樂及那堤，喝得到杏仁的堅果香濃及白摩卡醬的甜。除了祭出上市首五日的77折優惠外，還有「七夕雙杯組」等優惠，讓你開喝新品

好幸運！好市多「哈根達斯雪酥」優惠必搶，網分享新口味「黃豆粉奶霜蛋糕」第一口就驚豔

不用飛日本！有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團分享「哈根達斯雪酥」，除了超商開賣的草莓戀人雪酥、濃醇焦糖雪酥外，還有新口味「黃豆粉奶霜蛋糕雪酥」，一口下去驚為天人，也有網友回應「我

全家9元霜淇淋！全家便利商店「取件送霜淇淋9元優惠券」，限時10天別錯過

還有9元全家霜淇淋！全家便利商店取件優惠受到廣大顧客歡迎，8月加碼活動持續進行中，限時十天，只要在活動期間到全家完成包裹取件就能領取「霜淇淋9元特價優惠券」，不限口味讓你開吃不受限。 全家便利商

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦