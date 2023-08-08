新品來了！星巴克「烤杏仁白巧克力系列」甜蜜上市，首五日77折開喝「烤杏仁白巧克力風味星冰樂、那堤」
星巴克最新星冰樂即將上線！星巴克將於8月9日全台門市推出「烤杏仁白巧克力系列」星冰樂及那堤，喝得到杏仁的堅果香濃及白摩卡醬的甜。除了祭出上市首五日的77折優惠外，還有「七夕雙杯組」等優惠，讓你開喝新品甜蜜過節。
星巴克將於8/9推出「烤杏仁白巧克力系列」新飲品，「烤杏仁白巧克力風味星冰樂」底部有香甜白摩卡醬，以及打入烤杏仁風味糖漿和糖衣杏仁的星冰樂，搭配鮮奶油與焦糖醬，加上巧克力點綴，好看又好喝；「烤杏仁白巧克力風味那堤」則有不膩的鹹甜滋味，灑上杏仁碎粒，層次豐富。而指定門市另有「烤杏仁風味氮氣冷萃咖啡」，喝起來更是全新的多變口感體驗。
不僅如此，8/9至8/13新品上市首五日，登入星巴克星禮程APP，使用行動預點服務，單筆結帳輸入活動代碼「烤杏仁77」，可享烤杏仁白巧克力那堤(冰/熱)、特選烤杏仁白巧克力那堤(冰/熱)及烤杏仁白巧克力星冰樂大杯(含)以上77折優惠。此外，為迎接七夕，星巴克攜手LINE Pay於8/14上午10點起推出「七夕雙雙-烤杏仁白巧克力系列約會雙杯組」及「七夕雙雙-烤杏仁白巧克力那堤喵咪套餐」，提供大家七夕喝星巴克的新選擇。
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