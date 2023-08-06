一杯喝不夠！可不可熟成紅茶「芒果波登、麥雪歐蕾」夢幻登場 網友讚：好想再續杯
暑期手搖市場正火熱，連鎖品牌「可不可熟成紅茶」也為迎接盛夏推出冒險夢幻雙享飲，打造波登第二彈及與OATLY燕麥奶聯名新品，並於8月5日全台門市上線，不論是喜歡果香還是奶香統統可以滿足，還有已嘗鮮的網友表示「真的很好喝，好想再續杯」。
「可不可熟成紅茶」打造今夏全新沁涼體驗，推出兩款消暑新飲品，包含波登第二彈「芒果波登」及與OATLY燕麥奶聯名的「麥雪歐蕾」。波登系列「芒果波登」選用新鮮芒果再造波登搭配鮮切檸檬，果香十足又清爽；而「麥雪歐蕾」則與OATLY聯名又新力作，重新詮釋雪藏紅茶，把「OATLY燕麥奶」調製成細緻冰淇淋，冰涼順口。更多活動資訊可關注可不可熟成紅茶官網。
芒果波登售價
M $65 / L $75 (北北基、離島、百貨)
M $60 / L $70 (中南、一般)
*僅供冷飲，無去冰、常溫及溫熱飲販售
麥雪歐蕾售價
M $70 / L $80 (北北基、離島、百貨)
M $65 / L $75 (中南、一般)
*僅供冷飲，無常溫及溫熱飲販售
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