快訊

停班課不斷更新／中颱卡努來襲！北北基、宜蘭明放颱風假 各縣市資訊一覽

卡努颱風逼近！未和北北基同步放颱風假 桃園宣布明天正常上班課

風雨強度達標 新北明停班停課

八月這樣喝！網紅手搖「發發、麥吉」獨家新飲品1次看、TEA TOP「金銀銅三大飲品」統統7折

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／各業者提供
圖／各業者提供

消暑手搖新品再一波！超人氣手搖飲「發發」及「麥吉」各自推出今夏新作飲品，像是獨創優格奶蓋搭配清爽果茶，又或者是香濃抹茶結合夏季芒果，不一樣的組合蹦出新風味，還有「TEA TOP第一味」金銀銅三大飲品七折好康，現在跟著udn小編一起看下去吧！

⬤ 發發

療癒系優格手搖飲「發發」最新力作「雲朵優格奶蓋系列」，搭配三款果茶，推出「雲朵果烏龍」、「雲朵芒芒青」及「雲朵莓莓紅」等新飲品，特別是「雲朵果烏龍」喝得到微酸百香果與青心烏龍香氣，獨創加入小黃瓜薄片提味，嘗鮮必點這一杯！此外，發發自8/21起再推「奇異鳥雲朵便利貼」加價購活動，9月也會推出限量週邊「奇異鳥掛繩悠遊卡零錢收納包」，粉絲們到時可得搶購一波。

圖／發發提供
圖／發發提供

8月21日起，購買2杯指定飲品，即可以18元加購「奇異鳥雲朵便利貼」；發發9月將推出全新週邊「奇異鳥掛繩悠遊卡零錢收納包」。圖／發發提供
8月21日起，購買2杯指定飲品，即可以18元加購「奇異鳥雲朵便利貼」；發發9月將推出全新週邊「奇異鳥掛繩悠遊卡零錢收納包」。圖／發發提供

⬤ 麥吉

網美飲料店「麥吉」即將推出今夏新飲品「沁夏芒果抹茶系列」，預計於8/10消暑上市，包含「芒果冰沙抹茶拿鐵」、「芝士抹茶凍芒果冰沙」、「生抹茶芒果冰沙」及「氣泡生抹茶芒果冰沙」等四款超搭新品，選用靜岡生抹茶搭配當季芒果，清爽解渴對抗炎炎夏日。

圖／麥吉提供
圖／麥吉提供

麥吉大安店即日起全新換裝，推出麥吉美拍牆。圖／麥吉提供
麥吉大安店即日起全新換裝，推出麥吉美拍牆。圖／麥吉提供

⬤ TEA TOP第一味

為慶世大運中華隊奪牌！連鎖手搖「TEA TOP第一味」於8/2至8/4推出「金銀銅三大飲品」七折優惠，包含招牌高山青、桂花凍蜜檸、桂花凍108等人氣飲品。

TEA TOP「金銀銅三大飲品」由左至右分別為高山青、桂花凍蜜檸、桂花凍108。圖／TEA TOP第一味提供
TEA TOP「金銀銅三大飲品」由左至右分別為高山青、桂花凍蜜檸、桂花凍108。圖／TEA TOP第一味提供

圖／TEA TOP第一味提供
圖／TEA TOP第一味提供

延伸閱讀：

回憶殺！「Mr.Wish x 加菲貓」2款限定新品哈味十足，買就送爆萌「加菲貓環保罐」快來蒐集

霜淇淋買1送1！義美「巧克力酥片霜淇淋」強勢登場，買一送一還有6天

手搖 抹茶 芒果 拿鐵

相關新聞

八月這樣喝！網紅手搖「發發、麥吉」獨家新飲品1次看、TEA TOP「金銀銅三大飲品」統統7折

消暑手搖新品再一波！超人氣手搖飲「發發」及「麥吉」各自推出今夏新作飲品，像是獨創優格奶蓋搭配清爽果茶，又或者是香濃抹茶結合夏季芒果，不一樣的組合蹦出新風味，還有「TEA TOP第一味」金銀銅三大飲品七

紅黑配色還可加配料！全家Fami!ce10周年推限定口味「莓好時光霜淇淋」　台中兩間品牌體驗店還有「繽菓聖代」

許多消費者最愛的全家便利商店Fami!ce霜淇淋邁入10週年！全家便利商店自2013年創業界之先開賣霜淇淋，讓全台颳起霜...

霜淇淋買1送1！義美「巧克力酥片霜淇淋」強勢登場，買一送一還有6天

義美聖代買一送一快搶吃！義美「巧克力酥片」是許多人午茶點心的最愛，香甜不膩令不少人一買就是一箱箱帶。本次義美將經典不敗的「巧克力酥片」結合冰涼濃郁的霜淇淋，打造全新「巧克力酥片霜淇淋聖代」，即日起至8

炎炎夏日的消暑提案！全台酸甜「芒果冰」盤點，感受夏季的美好滋味

天氣漸漸變熱了，芒果盛產的季節也快要到了，在炎炎夏日，如果能夠來上一碗酸酸甜甜的芒果冰，能夠消暑解熱，實在是再好不過的享受了。本文將介紹六間全台各地的冰店，以及店內提供的各式芒果冰，快來一起看看！

回憶殺！「Mr.Wish x 加菲貓」2款限定新品哈味十足，買就送爆萌「加菲貓環保罐」快來蒐集

回憶殺聯名襲來！人氣手搖飲「Mr.Wish鮮果茶玩家」本次攜手世界著名「加菲貓」帶來可愛度爆表的必收聯名，除了兩款有滿滿哈味的限定新飲品外，還有六款又萌又實用的「加菲貓限定環保罐」，只送不賣，還不趕快

全家便利商店「涼夏水果季」麵包、甜點全都有！Let’s Café攜嵜本推「繽芒氣泡美式咖啡」

夏季全台掀熱浪，全家便利商店瞄準高溫商機，即日起展開「涼夏水果季」，選用在地採購的當季水果入料，推出烘焙麵包、甜點、飲料...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦