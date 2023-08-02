八月這樣喝！網紅手搖「發發、麥吉」獨家新飲品1次看、TEA TOP「金銀銅三大飲品」統統7折

消暑手搖新品再一波！超人氣手搖飲「發發」及「麥吉」各自推出今夏新作飲品，像是獨創優格奶蓋搭配清爽果茶，又或者是香濃抹茶結合夏季芒果，不一樣的組合蹦出新風味，還有「TEA TOP第一味」金銀銅三大飲品七折好康，現在跟著udn小編一起看下去吧！

⬤ 發發

療癒系優格手搖飲「發發」最新力作「雲朵優格奶蓋系列」，搭配三款果茶，推出「雲朵果烏龍」、「雲朵芒芒青」及「雲朵莓莓紅」等新飲品，特別是「雲朵果烏龍」喝得到微酸百香果與青心烏龍香氣，獨創加入小黃瓜薄片提味，嘗鮮必點這一杯！此外，發發自8/21起再推「奇異鳥雲朵便利貼」加價購活動，9月也會推出限量週邊「奇異鳥掛繩悠遊卡零錢收納包」，粉絲們到時可得搶購一波。

圖／發發提供

8月21日起，購買2杯指定飲品，即可以18元加購「奇異鳥雲朵便利貼」；發發9月將推出全新週邊「奇異鳥掛繩悠遊卡零錢收納包」。圖／發發提供

⬤ 麥吉

網美飲料店「麥吉」即將推出今夏新飲品「沁夏芒果抹茶系列」，預計於8/10消暑上市，包含「芒果冰沙抹茶拿鐵」、「芝士抹茶凍芒果冰沙」、「生抹茶芒果冰沙」及「氣泡生抹茶芒果冰沙」等四款超搭新品，選用靜岡生抹茶搭配當季芒果，清爽解渴對抗炎炎夏日。

圖／麥吉提供

麥吉大安店即日起全新換裝，推出麥吉美拍牆。圖／麥吉提供

⬤ TEA TOP第一味

為慶世大運中華隊奪牌！連鎖手搖「TEA TOP第一味」於8/2至8/4推出「金銀銅三大飲品」七折優惠，包含招牌高山青、桂花凍蜜檸、桂花凍108等人氣飲品。

TEA TOP「金銀銅三大飲品」由左至右分別為高山青、桂花凍蜜檸、桂花凍108。圖／TEA TOP第一味提供

圖／TEA TOP第一味提供

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