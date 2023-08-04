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康青龍聯名「救援小英雄波力」推4新飲品1次看！還有公仔環保杯週邊可加購

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／康青龍提供
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康青龍」新聯名再次掀起搶購風潮！為了複製蠟筆小新、卡娜赫拉等人氣IP成功聯名，此次特別與兒童界偶像巨星《救援小英雄波力》攜手合作，共推出4款限定飲品，其中更有專為小朋友特製的無咖啡因飲料「小小英雄杯」，更有免費加料服務，絕對愛不釋手！

圖／康青龍提供
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此次聯名不僅使杯身與封膜化身《救援小英雄波力》成員們的可愛模樣，還邀請韓國設計師共同打造四款波力、安寶的聯名杯身設計，同時封膜還隨機提供波力、安寶、羅伊、赫利四款造型，一定要收集！

首先新品【炫藍波力】以勇敢的救援隊長波力命名，提供莎莎和凍飲兩種口感可供選擇，莎莎口感帶有小碎冰，每口都超消暑；冰茶凍飲則能細細品味細緻茶香；至於【萌粉安寶】加入蔓越莓、荔枝，再搭配Ｑ彈的寒天和新鮮蘋果片，每口都能讓您品味水果的酸甜與清香，絕對是超級清爽的選擇！

圖／康青龍提供
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還有【蜜香桑葚】同樣是無咖啡因飲品，以香甜蜜茶為基底，加上保留細緻果肉富含營養的桑葚，帶來酸甜風味，一喝就愛上！最後的【蜜香鮮奶】則加入甘甜溫潤的蜂蜜與新鮮鮮奶，香濃卻不膩口。還可以根據喜好選擇寒天或仙草，打造專屬於自己的小小英雄杯。

圖／康青龍提供
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最後，還提供可愛的公仔週邊供您加購，包含加價89元價格親民的警車波力、救護車安寶、消防車羅伊、直升機赫利、卸貨車唐普、挖土機普克等六款，可愛又有質感，適合大人小孩一同收藏。英勇小公仔以扭蛋盲袋方式隨機提供，快來試試手氣吧！此外，其他週邊還有環保杯與玻璃碗等。快把握機會一同新飲品與搶購週邊吧！

圖／康青龍提供
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