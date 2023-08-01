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迪士尼控掃貨啦！「小熊維尼奶皇包、熊抱哥草莓巧克力包」萌亮登場　只有「這賣場」買得到

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／奇美食品官網
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買來囤貨！奇美食品推出超萌新品「小熊維尼金沙奶皇包」及「熊抱哥草莓巧克力包」，粉嫩外皮搭配濃郁內餡，特別是小熊維尼款奶皇包上還印有維尼的可愛模樣，這麼可愛怎麼捨得咬下去啦！

圖／奇美食品官網
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繼「米奇造型刈包」後，奇美食品再推萌Q「小熊維尼金沙奶皇包」及「熊抱哥草莓巧克力包」兩款新品，「小熊維尼金沙奶皇包」烙上小熊維尼圖案，吃得到椰奶與鹹蛋黃的甜鹹與香氣，大人小孩都好愛；而「熊抱哥草莓巧克力包」則擁有粉色外型，中間有會爆漿的濃郁榛果可可，光看就讓人少女心爆發。

圖／奇美食品官網
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以上兩款可愛新品除了在奇美食品官網可以購買外，線下通路則有奇美食品幸福工廠及大潤發同步販售，想吃的朋友記得別跑錯地方囉！

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