芒果掀討論！網友分享特價「芒果界LV」　識貨客：六顆800起跳

芒果正當時！有網友在「我愛全聯-好物老實説」分享品種名特殊的芒果，引來不少網友及老饕回應討論。據網友分享的照片來看，這種芒果是有芒果界LV之稱的「夏雪芒果」。

芒果界LV「夏雪芒果」。記者尤聰光／攝影

原PO透露，是因芒果名字特別加上特價才買回家嘗鮮，識貨的網友表示「夏雪芒果」有芒果界LV的美稱，帶有土芒果的香氣及愛文芒果的甜度，依照市面上的行情，六顆需要800元起跳，而網友分享的「夏雪芒果」則標價特價60元，因此有網友認為這可能是「有瑕疵」的夏雪芒果，也有人看圖表示「已經過熟了」。

此外，有網友提醒「水果有分等級」，建議要買有生產履歷的夏雪芒果，另有網友分享自己在台東產地買過一袋8顆只要100元的夏雪芒果。而芒果季也接近尾聲，想要嘗鮮品嘗芒果界LV的朋友手腳要快囉！

原PO分享特價的夏雪芒果掀起討論。圖／摘自我愛全聯-好物老實説臉書社團(網友黃佳惠)

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