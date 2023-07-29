快訊

成都世大運／遭日對手壓制 柔道男神楊勇緯金牌戰銀恨

成都世大運／武術隊大豐收 長拳林千禧、陳岳禧收雙銅

劉詩詩寶貝兒模樣曝光 吳奇隆公園溜4歲兒父愛爆棚

芒果掀討論！網友分享特價「芒果界LV」　識貨客：六顆800起跳

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
記者卜敏正／攝影
記者卜敏正／攝影

芒果正當時！有網友在「我愛全聯-好物老實説」分享品種名特殊的芒果，引來不少網友及老饕回應討論。據網友分享的照片來看，這種芒果是有芒果界LV之稱的「夏雪芒果」。

芒果界LV「夏雪芒果」。記者尤聰光／攝影
芒果界LV「夏雪芒果」。記者尤聰光／攝影

原PO透露，是因芒果名字特別加上特價才買回家嘗鮮，識貨的網友表示「夏雪芒果」有芒果界LV的美稱，帶有土芒果的香氣及愛文芒果的甜度，依照市面上的行情，六顆需要800元起跳，而網友分享的「夏雪芒果」則標價特價60元，因此有網友認為這可能是「有瑕疵」的夏雪芒果，也有人看圖表示「已經過熟了」。

此外，有網友提醒「水果有分等級」，建議要買有生產履歷的夏雪芒果，另有網友分享自己在台東產地買過一袋8顆只要100元的夏雪芒果。而芒果季也接近尾聲，想要嘗鮮品嘗芒果界LV的朋友手腳要快囉！

原PO分享特價的夏雪芒果掀起討論。圖／摘自我愛全聯-好物老實説臉書社團(網友黃佳惠)
原PO分享特價的夏雪芒果掀起討論。圖／摘自我愛全聯-好物老實説臉書社團(網友黃佳惠)

延伸閱讀：

芒果霜淇淋20元開吃！ 8月「IKEA新餐」芒果季登場 爽嗑「麻辣小龍蝦+8盎司肋眼牛排」超澎湃

榴槤控暴動！ 全台獨家「金枕頭榴槤+榴槤火鍋吃到飽」 加碼爽吃愛文芒果、荔枝、哈根達斯冰淇淋

芒果 水果

相關新聞

荔枝控被燒到！網測評「荔枝系手搖」最推南霸天茶之魔手「荔枝香妃」，第二杯半價優惠開喝

手搖市場競爭激烈，到了夏日更是熱賣旺季。日前，有網友在Dcard以「荔枝控夏日必喝的推薦手搖」為題發文，並分享口感後記。原PO測評了茶之魔手「荔枝香妃」、春陽茶事「荔枝蜜烏龍」、五桐號「荔枝冰茶凍飲」

芒果掀討論！網友分享特價「芒果界LV」　識貨客：六顆800起跳

芒果正當時！有網友在「我愛全聯-好物老實説」分享品種名特殊的芒果，引來不少網友及老饕回應討論。據網友分享的照片來看，這種芒果是有芒果界LV之稱的「夏雪芒果」。 原PO透露，是因芒果名字特別加上特

今天就喝！CoCo「一門市」限定「珍珠奶茶買一送一」，最後兩天要把握

喝珍奶！人氣連鎖手搖「CoCo都可」時常推出優惠，更有每週三的「好友日」祭出不同飲品的折扣好康。而CoCo都可新莊輔大店正式開幕，推出「珍珠奶茶買一送一」限時優惠，邀請附近民眾一同喝珍奶歡慶開幕。

「TSUJIRI辻利茶舗」推5款夏季限定抹茶冰品！第2杯75折、學生再折30元

台灣唯一實體店鋪的宇治百年抹茶品牌「TSUJIRI辻利茶舗」，這是一間令抹茶愛好者回味無窮的名店，位於遠百信義A13，為四季推出令人意想不到的抹茶甜品和飲料，完美滿足抹茶控的甜點胃口。這次推出「五款全新的抹茶冰品」，炎炎夏日中盡情享受抹茶的清涼消暑感，同時還推出全新迷你版日本神社賽錢箱禮盒，是今年中秋最矚目的禮物選擇。

颱風天提神必備！ 咖啡&清涼飲料買一送一 「超商+手搖優惠」集合壓壓驚

颱風天冒雨前行，更需要來杯飲料提提神！ 快速整理「超商+手搖飲料」優惠整理，無論是7-ELEVEN或全家便利商店都有「咖啡拿鐵買1送1」，多家飲料如星巴克、大苑子、龜記、旺月捌都有「買1送1」，快來杯清涼飲料壓壓驚。

怡客咖啡「生日慶優惠」來了！連９天限定飲品買一送一、身份證對中１碼「專屬拉花咖啡＋蛋糕」免費吃

台灣在地連鎖「ikari怡客咖啡」迎來29週年，為回饋顧客支持，首波優惠將自7/29起開跑，祭出期間限定飲品買一送一的優惠，而第二波好康則是身分證對對碰，只要於指定門市出示對中號碼的證件，就能免費兌換

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦