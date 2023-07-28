快訊

五億高中生殺人案有若干疑點 台中高分檢發回台中地檢重查

杜蘇芮減弱為中颱下限 氣象局下午5時30分解除海陸警

花蓮90年名店「戴記扁食」8月31日歇業！觀光客哀嘆少一味

今天就喝！CoCo「一門市」限定「珍珠奶茶買一送一」，最後兩天要把握

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

珍奶！人氣連鎖手搖CoCo都可」時常推出優惠，更有每週三的「好友日」祭出不同飲品的折扣好康。而CoCo都可新莊輔大店正式開幕，推出「珍珠奶茶買一送一」限時優惠，邀請附近民眾一同喝珍奶歡慶開幕。

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

CoCo都可新莊輔大店盛大開幕，同步推出門市限定「珍珠奶茶買一送一」的優惠活動，活動自7/27起至7/29止，每日數量有限，活動辦法依門市現場公告為準。優惠還剩兩天，把握好康揪友開喝珍奶啦！

CoCo都可 新莊輔大店。圖／CoCo都可粉絲頁
CoCo都可 新莊輔大店。圖／CoCo都可粉絲頁

CoCo都可 新莊輔大店｜「珍奶買一送一」開幕活動資訊

活動時間：7/27～7/29

地址：新北市新莊區建國一路66號

備註：本活動限來店自取參與，各優惠不併用，活動詳情請依門市公告為準

圖／CoCo都可粉絲頁
圖／CoCo都可粉絲頁

延伸閱讀：

颱風天提神必備！ 咖啡&清涼飲料買一送一 「超商+手搖優惠」集合壓壓驚

怡客咖啡「生日慶優惠」來了！連９天限定飲品買一送一、身份證對中１碼「專屬拉花咖啡＋蛋糕」免費吃

買一送一 珍奶 CoCo 奶茶 手搖

相關新聞

今天就喝！CoCo「一門市」限定「珍珠奶茶買一送一」，最後兩天要把握

喝珍奶！人氣連鎖手搖「CoCo都可」時常推出優惠，更有每週三的「好友日」祭出不同飲品的折扣好康。而CoCo都可新莊輔大店正式開幕，推出「珍珠奶茶買一送一」限時優惠，邀請附近民眾一同喝珍奶歡慶開幕。

「TSUJIRI辻利茶舗」推5款夏季限定抹茶冰品！第2杯75折、學生再折30元

台灣唯一實體店鋪的宇治百年抹茶品牌「TSUJIRI辻利茶舗」，這是一間令抹茶愛好者回味無窮的名店，位於遠百信義A13，為四季推出令人意想不到的抹茶甜品和飲料，完美滿足抹茶控的甜點胃口。這次推出「五款全新的抹茶冰品」，炎炎夏日中盡情享受抹茶的清涼消暑感，同時還推出全新迷你版日本神社賽錢箱禮盒，是今年中秋最矚目的禮物選擇。

颱風天提神必備！ 咖啡&清涼飲料買一送一 「超商+手搖優惠」集合壓壓驚

颱風天冒雨前行，更需要來杯飲料提提神！ 快速整理「超商+手搖飲料」優惠整理，無論是7-ELEVEN或全家便利商店都有「咖啡拿鐵買1送1」，多家飲料如星巴克、大苑子、龜記、旺月捌都有「買1送1」，快來杯清涼飲料壓壓驚。

怡客咖啡「生日慶優惠」來了！連９天限定飲品買一送一、身份證對中１碼「專屬拉花咖啡＋蛋糕」免費吃

台灣在地連鎖「ikari怡客咖啡」迎來29週年，為回饋顧客支持，首波優惠將自7/29起開跑，祭出期間限定飲品買一送一的優惠，而第二波好康則是身分證對對碰，只要於指定門市出示對中號碼的證件，就能免費兌換

快囤貨！全家便利商店「哈根達斯寵愛派對」迷你杯、雪糕買10送10　　還有「集章趣」品牌贈品

冰品控快衝囤貨！全家便利商店搶先宣布哈根達斯年度最優惠活動，即將展開「哈根達斯寵愛派對」，8月2日至8月15日購買哈根達...

全家新口味霜淇淋曝光！網傳酸甜滋味將接檔，網友最愛是「這款」，還有買一送一要把握

全家便利商店「木瓜牛奶霜淇淋」超熱賣，同時掀起討論及打卡熱潮。近日開始有網友分享下一檔霜淇淋口味，據透露接檔的將是「莓果霜淇淋」，酸甜又冰涼確實很適合夏天。不過，全家霜淇淋推出了種種新奇又豐富口味，最

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦