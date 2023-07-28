今天就喝！CoCo「一門市」限定「珍珠奶茶買一送一」，最後兩天要把握
喝珍奶！人氣連鎖手搖「CoCo都可」時常推出優惠，更有每週三的「好友日」祭出不同飲品的折扣好康。而CoCo都可新莊輔大店正式開幕，推出「珍珠奶茶買一送一」限時優惠，邀請附近民眾一同喝珍奶歡慶開幕。
CoCo都可新莊輔大店盛大開幕，同步推出門市限定「珍珠奶茶買一送一」的優惠活動，活動自7/27起至7/29止，每日數量有限，活動辦法依門市現場公告為準。優惠還剩兩天，把握好康揪友開喝珍奶啦！
CoCo都可 新莊輔大店｜「珍奶買一送一」開幕活動資訊
活動時間：7/27～7/29
地址：新北市新莊區建國一路66號
備註：本活動限來店自取參與，各優惠不併用，活動詳情請依門市公告為準
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